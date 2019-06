El top 10 de los influencers de fitness españoles más populares en Instagram Ranking de los influencers de fitness más populares en España a partir del análisis de la actividad en sus cuentas de Instagram durante el último mes Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 1 de junio de 2019, 09:53 h (CET) Instagram, la red social de moda, no se pierde ni una tendencia. La plataforma se ha rendido a los pies del ejercicio físico y el culto al cuerpo, una afición en la que han destacado varios influencers de fitness en todo el mundo. ¿Sabes quiénes son los instagramers reyes del fitness en España? Para descubrirlo, la herramienta de social media analytics Metricool ha utilizado su funcionalidad de análisis de competidores para monitorizar la actividad de sus cuentas en los últimos 30 días y elaborar el siguiente ranking con el top 10 de los influencers de fitness españoles de mayor éxito en Instagram. Aquí van los que más triunfan a la hora de ponerse en forma:







1. Patry Jordán

La reina española del fitness en Instagram es Patry Jordán, que ocupa la primera posición en el ranking con el mayor número de ‘me gusta’. En estos últimos treinta días analizados por Metricool, la influencer de fitness y moda alcanza los 25.089 likes de media. En su cuenta tiene ya 921 mil followers y, aunque no tiene una cuenta del todo activa, se encuentra en la mitad del ranking si ordenamos la tabla por engagement. Además de su canal en Youtube, Patry escribió un libro basado en el fitness y una vida saludable, llamado ‘Yo puedo con todo’ en el que habla sobre todo rutinas para tonificar, cardio y recetas saludables para mantener una vida sana.









2. Sergio Peinado

El ‘Insta’ de Sergio Peinado alcanza los 401 mil followers y sigue creciendo. Además de tener una cuenta muy activa dentro del mundo del fitness, también dispone de un canal de Youtube donde comparte todo tipo de contenido relacionado con el fitness. Él es el que más likes obtiene dentro de los influencers de fitness en España con una media de 13.247 me gustas. En cuanto al engagement, no es uno de los primeros en el ranking pero se encuentra en mitad de la lista con 33 puntos de engagement.







3. Verónica Costa

Nutricionista y entrenadora, Vikika dedica su vida al fitness. La cuenta de Instagram de Vikikacosta tiene 614 mil seguidores, siendo una de las comunidades más grandes entre los influencers analizados, y es una de las más activas, con 27 posts compartidos durante el último mes. Aunque está en el top tres con más likes dentro del mundo de los influencers del fitness, es la que tiene el segundo engagement más bajo con 17 puntos.







4. Amaya Fitness

La cuenta de Amaya está llena de imágenes de comida saludable y sus recetas, entrenamientos y contenido de motivación. Se define como personal trainer, dando asesoría de nutrición y entrenamiento. Con 281 mil seguidores está también en el top 3 de comentarios, obtiene una media de 205 comentarios por publicación. Amaya, autora de dos libros sobre recetas saludables y rutinas de entrenamiento para mantenerse en forma, es una de las que menos publica dentro de este ranking, durante el último mes publicó 13 fotos y tiene 34 puntos de engagement.







5. David Marchante

David es otro influencer de fitness en España que cuenta también con un canal de Youtube donde trata temas de fitness y salud relacionada con el cuerpo y el deporte, con un contenido basado en mostrar la perfecta ejecución de ejercicios concretos. Powerexplosive, la cuenta de Instagram de Marchante, tiene 306 mil seguidores y es la que cuenta con una frecuencia de publicación más alta con 111 posts durante este último mes. A pesar de ellos, es de las cuentas con menos engagement (17.40 puntos).







6. Jesús López

Su cuenta de Instagram se llama Pikertrainer y tiene 131K seguidores. Jesús comparte contenido relacionado con consejos sobre buenos hábitos, rutinas de ejercicios o salud. Además de su cuenta, ha creado una cuenta dedicada al trabajo de los glúteos y es embajador de @myproteines. Durante el último mes publicó 15 posts en Instagram y tiene unos 75 comentarios de media. Su cuenta está en el top 5 si ordenamos el ranking por engagement, con 35,92 puntos.







7. Rosa López

La cuenta de Rosa alcanza los 76 mil seguidores y también tiene un engagement alto, con 58 puntos. Esta influencer de fitness realiza asesoramiento online sobre nutrición y entrenamiento. En su cuenta tiene historias destacadas sobre entrenamientos y comida saludables, basándose más en publicaciones de imágenes en su muro.







8. Paddy

Estudiante de derecho y ADE pero con más de 80 mil seguidores en Instagram. Paddy comparte contenido sobre comida sana, ejercicios de fuerza y energía positiva, mostrando a sus seguidores el día a día de su healthy lifestyle, motivando a sus followers y compartiendo sus dietas, viajes, anécdotas y entrenamientos. En su cuenta también podemos encontrar fotos y vídeos con su novio, el actual jugador de Real Madrid, Marcos Llorente. Paddy ha compartido 15 publicaciones en este último mes y ha obtenido una media de 82.203 likes en su contenido.







9. Rubén García

Su cuenta de Instagram tiene 100 mil followers y tiene un engagement muy alto, de 42 puntos. Cómo dice su biografía de Instagram, se dedica al mundo fit y healthy. Sus publicaciones destacan por comida sana, entrenamientos y vida como deportista. Además de su perfil de Instagram, tiene un canal de Youtube donde comparte recetas saludables. En su cuenta de Instagram sube publicaciones mostrando sus comidas, vídeos haciendo deporte o sobre sus éxitos en el mundo del fitness.







10. Magali Dalix

Conocida también por haber participado en el programa de Operación Triunfo realizando rutinas de fitness para los concursantes, Magali Dalix tiene 79.2 mil seguidores en Instagram y una media de 3.155 comentarios en sus publicaciones. Durante el último mes ha compartido 9 posts; en ellos no destaca en profundidad el mundo del fitness, ya que la comida sana y las rutinas de ejercicios tienen más presencia en sus historias destacadas. Magali ha fundado La sala Magali, donde se dan sesiones de entrenos y ha escrito más de un libro. La instagramer tiene un buen engagement, alcanzando los 40 puntos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Huawei reclama a Estados Unidos que ajuste su enfoque para abordar la ciberseguridad Huawei presenta una moción de juicio sumario para acelerar el proceso y detener las acciones ilegales contra la compañía El ocio y la diversión en la red de redes Gran parte de las personas que entra en Internet lo hace mediante el smartphone y de estos, el 73% lo hacen mediante las redes sociales El 46% de los españoles no se cree lo que se dice en redes sociales La unidad de la UE para luchar contra las ‘fake news’ considera que el 13% de la actividad total en Twitter está contaminada HongMeng OS, la respuesta de Huawei al veto de Trump El principal reto del software de la marca china será no tener que depender de otras compañías El 68,2% de los nativos digitales considera que no está preparado para el mundo laboral El 90% de los ejecutivos de RRHH de grandes corporaciones coincide con esta percepción