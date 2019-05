Comprar enlaces: la estrategia SEO estrella en el 2019, según Dofollow.es Comunicae

viernes, 31 de mayo de 2019, 17:13 h (CET) Las agencias de Marketing Digital y SEO, así como empresas y profesionales; cada vez compran más enlaces para mejorar el posicionamiento y visibilidad de sus webs. Dofollow.es, empresa líder del sector de Link Building, muestra las claves de este auge Dofollow.es, una de las empresas líder en Link Building a nivel internacional, ha hecho posible que muchas empresas y profesionales pueden comprar enlaces SEO en la actualidad de una manera cómoda, fácil y económica.

Eso sí, la evolución del SEO ha sido vertiginosa, dado que hasta no hace tanto tiempo, muchas empresas y profesionales, a la hora de conseguir tener presencia en Internet por medio de una página web, se limitaban a encargar el diseño web, generalmente, a alguien de su plantilla, amigo o conocido versado en la materia. Tener presencia en Internet, se veía algo como algo residual, casi irrelevante. Siendo el posicionamiento SEO un gran desconocido.

La crucial ventaja competitiva del posicionamiento SEO

Hoy en día, no hay empresa o profesional que no tenga prensencia en Internet, considerándose vital el tener una página web competitiva bien posicionada. Para ello, se invierte importantes sumas de dinero en contar con los mejores consultores o expertos SEO, dado que el éxito o fracaso del proyecto empresarial vendrá determinado por el posicionamiento SEO de la web.

El SEO (Search Engine Optimization) es una disciplina compleja que requiere de un esmerado y minucioso trabajo de planificación, desarrollo, supervisión y continuo análisis para seguir afinando y ajustando la maquinaria que permite el avance en visibilidad y posicionamiento.

Muchos de los procesos SEO pueden externalizarse, especialmente los que requieran de mayor trabajo y/o conocimientos. Este es el caso del Link Building o enlazado de una web.

Comprar enlaces SEO

Los enlaces o backlinks son transcendentales para el posicionamiento de una web. Tanto es así que forma parte del algoritmo de Google desde sus inicios. El enlazado externo consiste en que otras páginas apunten a la web a posicionar, dado que para Google cada enlace externo cuenta como votos positivos o reconocimiento. Cuanto más enlazada sea una página web, más popular será a ojos del motor de búsqueda, que es el que en definitiva decide en qué puesto clasificará cada web en sus páginas de resultados.

Colocar enlaces no es una tarea sencilla, dado que requiere de un trabajo de prospectiva y análisis previo, a la par de un trabajo de inserción. Gracias a Dofollow.es, se puede comprar enlaces SEO fácilmente, dejando en manos de su equipo de expertos esta importante tarea.

"Son muchas las empresas que confían en nuestra guía de compra, y en nuestras recomendaciones a la hora de construir un perfil de enlaces de calidad y autoridad para sus proyectos digitales. El SEO se ha extendido tanto que son muchas empresas las que toman el control de sus webs y desarrollan ellos mismos y sus equipos el posicionamiento de las mismas, precisando ayuda en áreas concretas como la que nos ocupa. El Link Building requiere de mucho tiempo, muchísimo. Dado que al tiempo de colocación del enlace hay que sumar un ingente volumen de horas buscando y analizando las seps, para encontrar los mejores enlaces. Una web se logra posicionar con muchos elementos o factores, pero el más importante sin duda alguna, son los backlinks. Sin enlaces difícilmente (por no decir imposible) se logra posicionar en un entorno competido, y hoy en día qué nicho o sector no tiene gran competencia. Los enlaces son cruciales" según Dofollow.

