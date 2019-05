Comprar moda barata en el Outlet online es tendencia en 2019, según outletea.es Comunicae

viernes, 31 de mayo de 2019, 16:25 h (CET) Los outlets online ganan cada vez más adeptos entre los consumidores y usuarios. Outletea, outlet online líder del sector, desvela los principales factores de esta tendencia A la hora de comprar moda de primeras marcas al mejor precio, los consumidores y usuarios han recurrido a los outlets tradicionales que poblaban los centros comerciales del extra radio. De la misma forma que la tienda online se está llevando gran parte del volumen de negocio de las tiendas físicas, outlets online como Outletea está consiguiendo llevar este segmento al consumidor digital.

Y es que la palabra Outlet suele venir asociada a grandes descuentos y gangas, nada que ver con el término anglosajón, que solia hacer referencia a prendas de colecciones fuera de temporada. Hoy en día, la palabra Outlet representa ofertas, precios muy baratos y rebajados, casi a precio de coste o liquidación.

Sí, un outlet también hace referencia es una rotura de stock, pero por exceso, no por defecto. Cuando en un proceso productivo se daba una sobre-estimación sobre la demanda del mercado, la empresa de manufactura se enfrentaba a un outlet. Como le sobraba producto y tenía que recuperar los costes de producción, tenía que sacar esos excedentes a un precio de oferta. De ahí que los ciudadanos asocien que Outlet es sinónimo de oferta.

Muchas de las tendencias actuales de mercado vienen impuestas por el ecosistema digital. Internet se ha convertido en un actor muy importante sobre el terreno de juego de los mercados.

Por otra parte el aumento del consumo y la necesidad de productos para comprar de manera continua ha provocado que en específico, en la industria textil, se rompa con el concepto de temporada, para trabajar una temporada en continuo, con el lanzamiento incesante de prendas y diseños nuevos a lo largo de todo el año.

Cada vez es más complicado anticiparse con la oferta a la demanda del mercado, por lo que se produce en exceso y las ofertas de Outlet están a disposición de los clientes siempre que quieran optar a ellas.

¿Dónde se pueden encontrar las mejores ofertas de Outlet?

Las webs referencia del mercado son la gran mayoría de la misma tipología. Se las conoce como Showrooms digitales. Y se trata de un escaparate digital donde ver infinidad de prendas, de muchísimas marcas diferentes, con muchas opciones de precio, de medidas, incluso de personalización.

En palabras de los responsables de Outletea, una de las webs referencia del sector: "En nuestro outlet online nos esforzamos por conseguir las mejores ofertas a nuestros clientes. Trabajamos a diario realizando la mejor selección de zapatos, productos y prendas, para llevar la mejor moda al mejor precio, todo desde nuestra tienda online. A tan solo unos pocos clics nuestros clientes pueden comprar las mejores marcas y recibirlas cómodamente en sus domicilios en 24 horas".

Comprar ropa por internet sigue creciendo exponencialmente, por las facilidades de devolución sin coste que determinadas empresas ofrecen y por los avances conseguidos en información de tallas, medidas, etc, que hacen que los porcentajes de compra satisfactoria se multipliquen.

Cada vez es más sencillo comprar ropa por internet, haciéndose de una manera más cómoda a la par que económica.

