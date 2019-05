El Toro de Osborne se sube a la moto gracias a un Road Trip experiencial Comunicae

viernes, 31 de mayo de 2019, 15:01 h (CET) Un grupo de moteros emprenden este sábado el reto de recorrer las más de 100 siluetas del Toro de Osborne repartidas por España, México, Dinamarca o Japón. Un ‘Road Trip’ que fomenta la búsqueda de experiencias en los distintos emplazamientos de los toros a través del disfrute de carreteras secundarias, sus paisajes, la cultura y la gastronomía de cada región Este sábado es el pistoletazo de salida de #ToroEnMoto: un reto que se ha propuesto un grupo de moteros para visitar todas y cada una de las figuras repartidas por todo el mundo del Toro de Osborne (95 en España, 6 en México y los toros de Dinamarca y Japón). Un road trip experiencial tomando cada una de las vallas del ‘Toro de Osborne’ como hilo conductor y las motos como medio de transporte perfecto para poder llegar a cada una de ellas. Y es que, si hay algo que define el horizonte de las carreteras de España para un conductor es la figura del ‘Toro de Osborne’.

La primera etapa de este recorrido llevará a los moteros desde Madrid hasta el Toro de Osborne situado en las Bodegas de Osborne en Malpica de Tajo (Toledo). Se trata de la primera parada de interés gastronómico de la ruta, pero que no será la única, puesto que el reto #ToroEnMoto pretende ser una aventura que invita a sus participantes a volver a los orígenes y descubrir todas las experiencias que esconde cada una de las regiones donde están ubicados cada uno de los Toros de Osborne.

“#ToroEnMoto se ha diseñado al más puro estilo Route 66, pero con un toque patrio y plenamente experiencial. Se trata de un reto que se plantea a cualquier persona que disfrute montando en moto y que quiera tener un aliciente más para alcanzar una serie de puntos establecidos” indica Julio Álamo, creador de la ruta y del famoso blog motero OtroEnMoto.com. “El objetivo es recorrer la ruta en busca de cada una de estas majestuosas siluetas creadas por el Grupo Osborne, disfrutando de las carreteras, paisajes, cultura y gastronomía de cada región”, añade.

El Grupo Osborne busca con este desafío dar a conocer a los aficionados de las motos todo el potencial turístico del grupo y de las localidades donde están ubicados los toros. “Desde Osborne queremos animar a los participantes de este reto a perderse por las distintas carreteras secundarias que llevan a nuestros imponentes Toros de Osborne y descubrir todas las experiencias locales que esconden cada uno de estos toros” comenta Iván Llanza, Director de Comunicación de Osborne. “Da igual que tengas una moto de carretera, de trail o una scooter urbana, esta ruta descubrirá a sus participantes toda la belleza y el potencial turístico de las distintas regiones de España… o de Japón”.

El proyecto se propone animar a otros motoristas a que participen en esta iniciativa haciendo su propio #ToroEnMoto, y de esta forma amplificar el impacto de este proyecto a través de la redes sociales, compartiendo sus fotos junto a los toros con el hashtag #ToroEnMoto. “Muchos de los toros se encuentran en regiones poco conocidas de la geografía española que bien merecen una visita. #ToroEnMoto busca la conexión de los moteros con la tierra, con cada un de estas zonas y potenciar el turismo nacional. No es necesario salir de nuestras fronteras para hacer un espectacular road trip”, destaca Julio Álamo.

Para facilitar el desarrollo de la ruta, se ha creado el site https://www.toroenmoto.com que ofrece a los viajeros todo el material que necesitan para ponerse en marcha:

// Mapas de localización de todas las figuras repartidas por la península ibérica

// Distribución de los toros por país

// Agrupación por comunidad autónoma

// Fichas personalizadas por cada una de las figuras (coordenadas GPS para localizarla, datos de interés, dificultad, información útil de la zona, puntos de interés cercanos, noticias de interés, galería de imágenes y vídeos y área de colaboradores

Una ruta en tres fases

Como existen figuras fuera de la península e incluso fuera de España, la ruta se ha dividido en tres fases. Es un reto que se puede ir alcanzando poco a poco, al ritmo de cada persona que decida sumarse a él. En salidas de fin de semana o tal vez en unas vacaciones.

Fase I: Península Ibérica " Esta fase inicial del reto propuesto se basa en recorrer cada uno de los toros situados en la península. Pudiendo elegir transitar por autovías, carreteras nacionales o secundarias. Esta fase propone algo cercano, que precisa de un menor presupuesto y un ritmo más flexible.

Fase II: Baleares, Melilla y Canarias " En esta fase del proyecto la idea es alcanzar las figuras situadas fuera de la península pero dentro del territorio nacional. Para ello, desde Melilla se atravesaría Marruecos con la idea que tomar un barco hasta Canarias desde el punto más al sur del país africano.

Fase III: resto del mundo " En esta tercera fase se busca alcanzar aquellas figuras que se encuentran en Dinamarca, México y Japón, para completar todas las instalaciones que tienen a nivel mundial. Esta fase es la más compleja por tema de costes y logística.

