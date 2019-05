Vitayes, nueva marca de productos alemanes llega a España Comunicae

viernes, 31 de mayo de 2019, 15:05 h (CET) La marca Vitayes llega a España con la promesa de reducir signos de envejecimiento en 5 minutos Tras el éxito conseguido en el mercado alemán, suizo e italiano, la marca Vitayes llega a España ofreciendo sus productos de cuidado para la piel, con el compromiso de reducir en sólo 5 minutos arrugas, bolsas y líneas de expresión durante 8 horas. Las cremas cuentan con la garantía de haber sido fabricadas en Alemania.

“Hasta el 32% menos de arrugas en solo 30 días”, afirman los creadores de Vitayes y comprobado por Dermatest. Además, es un producto clínica y dermatológicamente probado y con certificado ISO 9001:2008.

La marca se presenta con una promoción de lanzamiento, sus 3 productos a 99,90 €:

Instant Ageback, la crema estrella: Reduce instantáneamente arrugas, bolsas, ojeras, poros dilatados y cicatrices hasta en un 85%, reafirma, drena y tiene un efecto lifting sobre la piel. Refina los poros y asegura una piel perfecta.

PERFECTOR Eye-Serum (sérum para el contorno de ojos): Con una pequeña aplicación deja la piel hidratada durante 24 horas. En pocos minutos reduce las arrugas, ojeras e hinchazón alrededor de los ojos. Reduce visiblemente los signos del envejecimiento y garantiza una perfecta resistencia durante todo el día en cualquier condición.

PERFECTOR crema hidratante para el día con SPF15: Ofrece una fórmula innovadora que, gracias al ingrediente activo de Glycoin Natural, suaviza y alisa la piel, uniformándola y fortaleciendo los tejidos. Reduce las arrugas y los micro-relieves del rostro. Los ingredientes son extremadamente efectivos, enriquecidos con poderosos péptidos, ayudan a rejuvenecer visiblemente la piel. Mantenerse fresco y joven todo el día con la delicada fórmula con acción inmediata completa el cuidado diario de la cara. Acerca de la Argirelina

El acetil hexapéptido-8 es un péptido compuesto por 6 aminoácidos, no tóxico, responsable de la actividad relajante de la piel.

Atenúa y previene las líneas de expresión y signos causados ​​por microcontracciones de la piel. Además, no es irritante, suaviza y alisa la piel, reduciendo las arrugas y los micro- relieves de la piel.

Induce la producción de nuevo colágeno, que fortalece y densifica los tejidos.

Disponibilidad de Producto

Los productos están disponible a través de la página web oficial www.vitayes.es y por www.amazon.es . Además, pronto en farmacias, parafarmacias, centros estéticos y distintos tipos de negocios.

Redes sociales Facebook / Instagram / Twitter @vitayesespana

