CLAZZ 2019- Continental Latin Jazz arranca en Madrid con su novena edición

viernes, 31 de mayo de 2019, 14:33 h (CET) Del 11 al 16 de junio, los Teatros del Canal se transforman en el club de Latin Jazz más grande de la capital. Una semana de música que fusiona artistas consagrados de jazz latino con jóvenes promesas de prestigio internacional. El único festival en el mundo dedicado a este género musical La capital española se rinde al Latin Jazz con la celebración de la novena edición de Clazz Continental Latin Jazz, un festival que apuesta por la fusión del jazz y los ritmos latinos. Actualmente, el único festival de latin jazz a nivel internacional. Este año la cita tendrá lugar del 11 al 16 de junio en los Teatros del Canal.

Clazz 2019 se divide en dos formatos de concierto celebrados en diferentes espacios del teatro: el Club Jazz y la Sala Verde. El Club Jazz se celebra del 11 al 14 de junio en el Hall del Teatro. Será la primera experiencia musical en este espacio y se recreará durante una semana el “el club de Jazz más grande del mundo”. Más de 300 metros cuadrados de club en el que se servirán bebidas y aperitivos durante el espectáculo. Cada día dedicado a un artista que hará dos pases de su repertorio.

El segundo formato, en la Sala Verde del teatro, se llevará a cabo durante el fin de semana, con las grandes citas del festival.

Artistas Club Jazz

11 de junio- Paula & The Catzz, un quinteto de jóvenes músicos con la impresionante voz de Paula al frente. Se subirán al escenario para presentar su primer disco “Disney Latin Swing” (Warner Music). Un álbum que reinterpreta las grandes canciones de Disney en clave de jazz latino.

12 de junio- Nella Rojas Trío iluminará el hall de Teatro Canal con su voz caribeña que recrea en vivo el más cálido trópico. La joven oriunda de la isla venezolana de Margarita tenía muy clara su pasión desde pequeña “Siempre me vi cantando, actuando, bailando”. A sus 28 años tiene una trayectoria marcada por actuaciones como solista con grandes artistas como Alejandro Sanz, Jennifer López o Carlos Vives. En 2018 interpretó varias canciones de la reconocida película Todos lo saben, film del genial y oscarizado director de origen iraní Asghar Farhadi.

13 de junio- Yuvisney Aguilar & Afrocuban Jazz Quartet, mezclan con maestría África, Cuba, ritmo, calor y pasión con cantos Yorubay tambores ancestrales. El cuarteto de música afrocubana y jazz contemporáneo está compuesto por Pepe Rivero (piano), Reinier El Negrón (contrabajo), Georvis Pico (batería) y Yuvisney Aguilar (percusión y voz). En 2017 estuvieron nominados a los Premios Grammy Latino por su disco “Piango, Piango” (que significa “Paso a Paso”). "Yoruba, misterio, tambores y mística, un potaje alucinante donde África, el origen de todo lo que somos, reclama su lugar de preponderancia en el universo de la música mundial".

14 de junio- Andrés Barrios, natural de Utrera, quien, a pesar de su juventud, cultiva el flamenco jazz con una inusitada maestría. El joven de 21 años tiene unas manos prodigiosas que regala con su piano un Jazz de Andalucía con toques de Nueva Orleans. En 2018, obtuvo el premio “El Filón” al mejor Instrumentista Flamenco en la última edición del Cante de las Minas.

15 de junio-Paquete & Los Porrina Jam Session. Paquete y su guitarra flamenca jazzeando acompañado por Los Porrina. Una Jam Session única que traslada a Nueva Orleans el jaleo gitano.

Artistas Sala Verde

15 de junio- Billie Holiday Vive! a través de las voces de Sole Giménez, Carmen París e Ile Hernández. Estas tres consagradas voces femeninas rinden tributo a una de las mujeres más grandes del Jazz universal en el 60 aniversario de su desaparición: Billie Holiday. "A pesar de no estar ya entre nosotros su música sigue teniendo un lugar de preferencia y de referencia en el pentagrama de la vida de los amantes del Jazz".

Sole Giménez,fue vocalista del grupo musical Presuntos Implicados y en 2004 comenzó su carrera en solitario. Su amor por los sonidos del Latin Jazz queda patente en dos de sus discos “La Felicidad” y “Pequeñas Cosas”.

Carmen París, artista aragonesa, creadora e intérprete. Su relación con el jazz se pone de manifiesto en su cuarto trabajo “Ejazz con Jota”, donde por primera vez, la jota suena acompañada por una Jazz Orchestra de prestigiosos músicos norteamericanos con Melissa Aldana, su maestro el legendario saxofonista George Garzone y el baterista Joel Rosenblatt como artistas invitados.

Ile Hernández,cantante de origen portorriqueño, se subirá al escenario del Clazz Continental Latin Jazz, después del reciente lanzamiento de su segundo trabajo “Almadura”.

16 de junio-“Dos contrabajos y uno sin”Pepe Rivero, Javier Colina y Reinier Elizarde (El Negrón),actuarán acompañados de dos invitados de lujo a las trompetas: Manuel Machado y Manuel Blanco. Pepe Rivero es, además del director de Clazz, uno de los mejores pianistas de jazz latino del mundo; en esta ocasión acompañado de experimentados músicos, van a regalar al público lo mejor de sus inconmensurables talentos en un concierto único.

En Clazz confluyen los artistas consagrados del género como Paquito D’Rivera, padrino del festival, Michel Camilo o Giovani Hidalgo, junto a la nueva generación de músicos y artistas que ya tienen un hueco en el panorama internacional como Pepe Rivero, Iván “Melón” Lewis o Alain Pérez.

Después de su estreno en Madrid en el año 2011 ha ido recorriendo internacionalmente varias ciudades. A destacar entre otras: Barcelona, Bilbao, México D.F o Lisboa.

Clazz continua en permanente desarrollo internacional y también artístico. Ya que no solo abarca lo estrictamente musical, si no que da cabida a otro tipo de expresiones como la fotografía, la pintura, la escultura, la danza y el cine.

