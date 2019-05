Haier presenta nuevo catálogo de climatización 2019/20

El fabricante nº1 mundial en electrodomésticos y en aire acondicionado con conectividad, marca tendencia mostrando en el mercado sus novedades en climatización. La amplitud de gama R-32 tanto en aire doméstico como en climatización comercial, es lo más destacado este 2019. Los nuevos splits Flexi Plus, las series Supermatch, Multisplit y MaxiSplit en R-32 y el sistema de caudal variable 5 MRV 5, destacan por sus sofisticados diseños y tecnología exclusiva Haier, líder mundial aire acondicionado con conectividad, presenta su nuevo catálogo de climatización 2019. En esta nueva edición, HAIER sigue apostando por el refrigerante R-32 y por eso ha ampliado su gama de productos con este tipo de gas, todo ello sin dejar de ofrecer gran número de novedades tanto en unidades domésticas como en industriales.

En la gama doméstica es importante destacar la nueva imagen del modelo Split Flexis Plus mientras que para la gama comercial la novedad son las series Supermatch, Multisplit y MaxiSplit todo en R-32 y la continuidad del sistema de caudal variable MRV 5

Este 2019, adquiere especial relevancia el split Flexis Plus, equipo de uso doméstico con refrigerante R-32 que genera hasta un 68% menos de impacto medio ambiental respecto al R-410. Haier cumple la normativa de eficiencia energética impuesta por la Unión Europea, puesto que dicho gas dispone del GWP (coeficiente de calentamiento global) más bajo del mercado y reduce drásticamente las emisiones de CO2.

De este modo, Haier mantiene su compromiso con el medio ambiente ya que se trata de un refrigerante Eco Friendly que además es completamente seguro y apto para su uso en el ámbito doméstico. También es importante destacar que es un gas inocuo con la capa de ozono, las unidades necesitan menos carga para funcionar y permite ser reciclado. En definitiva, es bueno para el planeta y bueno para las personas.

Flexis Plus, es aire inteligente puesto que se puede manejar a través de conexión a internet mediante dispositivos Smartphone o Tablet de una manera fácil y cómoda. Dispone de un Eco Sensor que optimiza la impulsión y temperatura de aire en la sala detectando la presencia de personas mediante un escaneo de hasta 8 metros en 120º. Además, cuenta con un nivel sonoro casi imperceptible, tan sólo 16 dB gracias a la función Super QUIET que configura automáticamente parámetros como la velocidad del ventilador y la frecuencia del compresor para reducir el ruido.

El split también posee un filtro 3M, que atrapa los elementos perjudiciales como polvo, ácaros, bacterias, que puedan encontrarse en el ambiente para garantizar un aire completamente limpio e higiénico. Con función auto cleaning mediante una simple selección a través del control remoto hace una autolimpieza de la batería interior permitiendo ahorrar en servicios de mantenimiento.

El panel dispone de un diseño especial que muestra un display informativo cuando se enciende el equipo y se oculta completamente cuando se apaga mejorando así la estética. Flexis Plus está disponible en los colores blanco, negro y plata, adaptándose de este modo a los gustos y preferencias del usuario.

En cuanto a aire comercial, las series Supermatch, Multisplit y MaxiSplit y la gama de sistema de caudal variable 5 MRV 5, ofrecen múltiples prestaciones e innovadora tecnología. Destacan este último, ya que será uno de los equipos importantes este 2019. MRV 5 posee una capacidad máxima de hasta 104 HP y un amplio rango de funcionamiento para trabajar de forma eficiente en condiciones de temperatura extremas, en frío desde -5ºC hasta 50ºC y en calefacción desde -20ºC hasta 27ºC.

Son unos equipos creados para aportar una climatización de alto rendimiento en grandes instalaciones, con varias innovaciones en cuanto a instalación y mantenimiento: compresores DC Inverter, ventiladores rediseñados con presión estática de hasta 110 Pa, placas de control PCB refrigeradas, control preciso de la temperatura, carga de refrigerante R-410 automática. Todas estas ventajas convierten a esta serie en ideal para disfrutar de una respuesta excelente y mayor eficiencia energética. Plenamente compatible con toda la actual gama de unidades interiores y sistemas de control de Haier.

Gracias a los compresores Full DC Inverter de gran capacidad, los equipos MRV 5 pueden alcanzar los 26 HP de potencia con un solo módulo y hasta 104 HP en una combinación máxima de 4 módulos (sistema modular). Su diseño optimizado, el control inteligente de sus compresores Full DC Inverter, los motores de los ventiladores DC y su intercambiador de calor de alta precisión otorgan a los equipos MRV 5 una eficiencia mucho mayor en refrigeración y calefacción. EER hasta 4.5 (8 HP).

El MRV 5 de Haier incorpora una tubería de mayor longitud (1.000 m) y un mayor desnivel, lo que permite un diseño flexible con pocas limitaciones. Esta tecnología permite que el refrigerante almacenado en la unidad interior se puede reciclar automáticamente, retornando al exterior, mediante un interruptor. Esta innovadora función contribuye a un mantenimiento mucho más sencillo, cómodo y eficiente.

Las unidades exteriores pueden conectarse a las interiores de forma automática, lo que supone una considerable reducción de la mano de obra. Al prescindir de la tubería de equilibrado del aceite, ya que se equilibra automáticamente, se simplifica la instalación y el mantenimiento. Para realizar el mantenimiento, el panel frontal se desmonta como si fuera una puerta, de forma fácil y sencilla, reduciendo el tiempo de manipulación.

Con estos productos, se demuestra una vez más que Haier lee los cambios de tiempo y desarrolla productos “smartlife” gracias a su constante proceso de innovación y su esfuerzos e inversión en I+D+i.

Haier sigue consolidándose como líder en su sector mejorando significativamente el rendimiento de sus equipos de aire acondicionado, reduciendo sus consumos y satisfaciendo las expectativas de los usuarios.

Acerca de Haier

Haier es N°1 mundial de electrodomésticos por 10º año consecutivo, con una participación en el mercado del 14,2% de volumen de ventas en unidades (Fuente: Euromonitor International Limited; volumen de ventas en unidades basado en datos de 2017). Con su compromiso de ofrecer productos innovadores y de calidad a los consumidores de más de 165 países en el mundo, el grupo dispone de 66 oficinas comerciales, 143 330 puntos de venta y 33 fábricas con 73 000 empleados en todo el mundo.

Haier persigue la excelencia en materia de innovación a través de sus 9 centros de I+D y asegura que sus productos se adapten a los gustos y necesidades de los consumidores en los diferentes mercados locales en los que está presente. Haier coloca la I+D en el corazón de su estrategia a través de 5 plataformas principales: gama blanca, inversión e incubación, participaciones financieras, industria de bienes raíces e industria cultural.

Haier, con su compromiso “Zero Distance”, mantiene siempre una estrategia de innovación enfocada en el consumidor, entendiendo sus necesidades diarias. Para ello desarrolla productos que combinen la última tecnología, eficiencia, sostenibilidad con un diseño sofisticado y elegante, para dar siempre respuesta a esas necesidades.

Los ingresos globales de del Grupo Haier en 2017 fueron de 241.9 billones de Yuans (37.2 billones de US$), con beneficios totales antes de impuestos que exceden los 30 billones RMB (4.63 billones de US$) por primera vez. Haier Electronics Group Co., Ltd. (HKG: 1169), subsidiario de Haier Group, cotiza en la Bolsa de Hong Kong Qingdao Haier Co. (SHA: 600690), también empresa subsidiaria de Haier, cotiza en la Bolsa de Shanghái.

Actualmente, las empresas del Grupo incluyen marcas como Haier, Casarte, GE Appliances, AQUA, Fisher & Paykel, Leader, RRS, DCS y Monogram. Cada empresa tiene su propia posición de mercado, proporcionando siempre sorprendentes experiencias de usuario para sus consumidores.

Para más información: www.haier.es

Para más información

MJ Vacas Roldán

Consultora de comunicación

+ 34 616 07 82 04

twitter.com/Maijo74

linkedin.com/in/mariajosevacasroldan