Más de 400 emprendedores abarrotan el primer MediaStartups Barcelona en la antigua fábrica de Estrella Damm

viernes, 31 de mayo de 2019, 12:49 h (CET) Mediastartups, el mayor encuentro del mundo de startups, emprendedores, medios de comunicación y periodistas ha celebrado su primera edición en Barcelona, y la octava desde sus inicios. MediaStartups Barcelona ha reunido a más de 450 personas: 400 emprendedores, 20 periodistas y 30 speakers El mayor encuentro de periodistas y emprendedores del mundo, Mediastartups, ha celebrado su primera edición en la ciudad de Barcelona con un impresionante número de asistentes, más de 400 emprendedores, no quisieron perderse la oportunidad de estar en contacto con los principales medios de comunicación así como con el resto de actores del ecosistema emprendedor. El evento, celebrado en la antigua fábrica de Estrella Damm, se ha convertido en el reclamo de la necesidad que tiene el ecosistema emprendedor nacional de tener mayor presencia mediática.

Con 400 emprendedores, 20 periodistas y 30 speakers disfrutaron de una jornada que fue inaugurada por el inversor Carlos Blanco, del director de Impulsa de RTVE, Esteban Mayoral y del fundador del evento, Chema Nieto.

Durante el evento tuvieron lugar diferentes mesas redondas, “El ecosistema tiene voz en los medios”, “Periodistas e inversores; ¿un matrimonio imposible?” y la mesa más grande del evento, en la que 6 periodistas y 6 emprendedores intercambiaron opiniones y mensajes con vistas a establecer una relación más fluida y con mayor beneficio para ambos. Los asistentes al evento contaron con diferentes espacios, con zona de networking y talleres para potenciar su marca personal que fueron abarrotados por los asistentes.

“Estamos muy contentos por la gran acogida que ha tenido esta primera edición en Barcelona. Sólo tengo palabras de agradecimiento a todos los emprendedores que han asistido y por supuesto darles las gracias a Estrella Damm y a todos los partners, porque sin su ayuda no hubiera sido posible. Nos encantaría repetir el año que viene”, ha declarado Chema Nieto, fundador de Mediastartups.

Medios de comunicación como El Español, Investing, ABC, la revista emprendedores, el Diario ARA, Impulsa Visión de RTVE, El referente, Todostartups, Top Emprendedores, Netmemora, Radio Kanal y Comunicae son media partners y protagonistas del evento. Además este evento cuenta con el apoyo de Estrella Damm, UDIMA, CEF, Socialnius, Conectando Startups, Safekat, Conector Startup Acelerador, MediaStartups Hub, Siteground, Eurocoinpay y Wayra.

Sobre MediaStartups

Medía Startups es el mayor encuentro de emprendedores, startups, periodistas y medios de comunicación. Nacido en el año 2016, este evento nace por la necesidad que tienen emprendedores y startups de darse a conocer. Tras tres ediciones en la Comunidad de Madrid, el encuentro ya ha pasado en España por Valencia y Tenerife. Se ha internacionalizado en las ciudades de Lima y Bogotá.

