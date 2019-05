El euríbor baja en mayo y encadena ya tres años y tres meses en negativo

El euríbor vuelve a bajar en mayo por tercer mes consecutivo. En concreto, el principal indicador de las hipotecas variables podría cerrar este mes en el -0,131%, un dato un 0,019% inferior al registrado en abril. Con el mes de mayo ya son tres meses consecutivos de descensos después de que en febrero/marzo de 2018 tocara fondo al registrar un -0,191%, después encadenó once meses de subidas y en marzo de 2019 volvió a caer. El indicador se resigna a acercarse a cero y sigue haciendo historia mes a mes.



A pesar de esto, sus tres años y tres meses en negativo no le han servido al famoso indicador para frenar el ascenso de las hipotecas fijas. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el 41,9% de las hipotecas firmadas en marzo de 2019 fueron a tipo fijo, el porcentaje más alto de los últimos 20 años.



En los primeros meses de 2016 se registró un cambio de tendencia en el tipo de hipotecas que contrataban los españoles. Hasta la fecha, lo normal era que el 80%-90% de las hipotecas que se firmaban cada mes fueran de tipo variable. Sin embargo, a partir de 2016 el porcentaje de las fijas comenzó a crecer hasta superar más del 30% en 2017 y en 2018 alcanzar casi el 40%, una cifra que se acaba de superar con el dato de marzo (41,9%) de 2019.



“La crisis económica de los últimos años está influyendo en el tipo de hipotecas que contratan ahora los españoles. Muchos de estos nuevos hipotecados tiene familiares o amigos que han sufrido los tipos altos del euríbor y ahora no se fían. Es verdad que el euríbor está en negativo, pero es una situación anómala y antes o después volverá a subir”, explica Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro.



La experta en de Soluciones de Financiación de Banco Sabadell, Sandra García García, considera que en la actualidad se está combinando una situación de mercado idónea para los préstamos fijos con tipos a largo plazo muy bajos con una oferta muy competitiva que dan como resultado esta apuesta. Por ejemplo, en Banco Sabadell, el 70% de la producción de préstamos hipotecarios de vivienda es a tipo fijo”.



Todo esto ha influido en una recuperación del sector. En marzo de 2019 se firmaron 30.716 hipotecas sobre viviendas, el quinto dato más alto desde 2011. Durante este periodo hubo meses en los que solo se formaron 12.146 hipotecas como fue el caso de agosto de 2013. “El número de hipotecas ha crecido en el último año a tasas superiores al 10% anual. En adelante, cabe esperar que este mercado mantenga unas dinámicas positivas de la mano de unas condiciones de financiación favorables y un mercado laboral en continua mejoría”, comenta Sandra García García.



¿Es ahora el mejor momento para contratar una hipoteca fija? Cuando el euríbor registró por primera vez una tasa negativa (febrero de 2016) el tipo fijo rondaba el 4,06% según los datos del INE. Este porcentaje ha ido cayendo mes a mes hasta situarse en la actualidad en 3,11%, según los datos del INE de marzo de 2019.



“A pesar de que el euríbor sigue en negativo, el mercado hipotecario en España apuesta cada vez más por las hipotecas fijas. Esto se debe a que estamos ante un escenario de tipos tan bajos que es complicado que se repitan en los próximos años. Por este motivo, hay una apuesta clara por parte de los bancos por potenciar hipotecas a tipo fijo con grandes ofertas que es posible que no volvamos a ver”, explica Sandra García García de Soluciones de Financiación de Banco Sabadell.



Aunque las hipotecas fijas siguen ganado terreno a los tipos variables, la realidad es que aun hay muchos clientes que prefieren un tipo variable. “Normalmente los clientes que apuestan por las hipotecas variables son aquellos que tienen una mayor tolerancia al riesgo y muchos piensan en realizar amortizaciones periódicas a su préstamo ya que este tipo de hipotecas tiene intereses más bajos en este punto”, destaca Simone Colombelli.



Por su parte, Sandra García García considera que una de las principales ventajas de las hipotecas fijas es que “el cliente conoce de antemano la cuota que pagará durante toda la vida de la hipoteca. Con lo cual puede asegurarse que, con su nivel salarial actual, es capaz de asumir los compromisos de pago durante toda la vida del préstamo. Recordemos que estamos ante un escenario de tipos muy bajos que sólo pueden tener recorrido al alza”.



Revisar la hipoteca en mayo será entre 50 y 100 euros más cara al año Los ciudadanos que tengan que revisar su préstamo hipotecario este mes de mayo verán como suben un poco sus cuotas mensuales. Si en mayo de 2018 el euríbor cerró en -0,188%, un dato un 0,057% inferior al de este 2019. Por eso, lo clientes con una hipoteca de 300.000 euros a 30 años con un diferencial de euríbor +0,99%, verán como sus cuotas pasan de los 938,47 euros a los 945,71, lo que supone 7,24 euros más al mes o lo que es lo mismo, 86,88 euros más al año.



En el caso de una hipoteca de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial de euríbor +0,99% la nueva cuota se incrementará unos 3,63 euros al mes al pasar de los 469,23 a los 472,86 euros. En el conjunto del año, pagarán 43,56 euros más.



¿Cuándo comenzará a subir el euríbor? Algunos expertos vaticinaron que a principios de 2019 el euríbor se acercaría a cero, luego señalaron que sería a finales de 2019. Ahora, sin embargo, la previsión más optimista habla de principios de 2020. Parece que el euríbor está llamado a tirar por tierra todas las previsiones.



El BCE, el Brexit e incluso el propio Mario Draghi son factores que pueden afectar en el euríbor en los próximos meses al euríbor, tal y como explica la experta de Soluciones de Financiación de Banco Sabadell, “el comportamiento del euríbor viene condicionado por la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que mantiene el tipo de depósitos en terreno negativo. El actual contexto económico y una inflación contenida contribuirán a que el BCE mantenga los tipos de interés de referencia en niveles históricamente bajos en los próximos trimestres. Ante esta situación, el BCE intentará aprovechar cualquier ventana de oportunidad para aumentar los tipos de interés con el objetivo de no dañar la estabilidad financiera. El momento concreto vendrá condicionado por aspectos como el desarrollo de las tensiones comerciales a nivel global, el desenlace del Brexit, etc. El aumento de tipos por parte del BCE permitirá que el euríbor recupere valores positivos”.



El director de Hipotecas de iAhorro coincide en este análisis y apunta que “la incertidumbre es una de las características del euríbor. La parte buena de este indicador es que en la actualidad hay hipotecados que llevan tres años y tres meses beneficiándose de unos tipos negativos. El sustituto de Mario Draghi, que dejará la presidencia del BCE en octubre de 2019, podría tener en sus manos el cambio de tendencia del euríbor si modifica la política de tipos cero llevada a cabo en los últimos años por Draghi”.



Sobre el cambio en la presidencia del BCE, Sandra García García destaca que “el actual presidente se ha caracterizado por mostrar un tono claramente acomodaticio a lo largo de su mandato. En este sentido, su sucesión puede ser clave, ya que el nuevo presidente podría tener un sesgo menos laxo e influir de forma distinta en el rumbo de la política monetaria y, en consecuencia, en la curva euríbor”.