Según Forall Phones la telefonía reacondicionada podría aumentar sus ventas entre un 5 y un 10%

jueves, 30 de mayo de 2019, 17:17 h (CET) Huawei domina las ventas de móviles en España pero su cifra puede caer por el alto problema de seguridad en el software que detendría las actualizaciones. Uno de los sectores de este mercado que podría verse aventajado es el de la telefonía reacondicionada que podría aumentar sus ventas entre un 5 y un 10% en los 3 próximos meses La reciente ruptura entre los gigantes tecnológicos Google y Huawei ha abierto ciertos interrogantes sobre lo que va a pasar con el sistema operativo más utilizado en el mundo. Según Forall Phones, Android se encuentra con un futuro incierto por delante, ya que los dispositivos Huawei actuales seguirán contando con total acceso a Play Store para descargarse aplicaciones de Google, pero lo que no podrán seguir haciendo será actualizar el sistema operativo – lo que conllevará a que las tareas de añadir nuevas funcionalidades y corregir errores queden extinguidas –. Y es aquí cuando la gran desventaja sale a la luz; un problema alto de seguridad ya que si el software no se renueva, las aplicaciones pueden fallar así como las distintas funcionalidades de los terminales.

Con todo esto, la ventaja que pueden tomar otros proveedores está a la vuelta de la esquina. En España, Huawei tiene el porcentaje más alto en lo que respecta a la venta de móviles en el pasado año. Su cuota de mercado del 28,3% equidista del 10,7% de Apple, según un informe recientemente publicado. En Forall Phones, marca dedicada a la venta de teléfonos iPhone seminuevos y reacondicionados, tienen clara la tendencia que está por venir: “Estas cifras podrían cambiar ya que ahora les toca a los usuarios tomar decisiones en lo que respecta a sus futuras compras en telefonía con la calidad y la seguridad que merecen, no solo por una cuestión económica sino también por la confianza que depositan en la compra de algo tan valioso en estos días como lo es un teléfono móvil que utilizamos para casi todo”, señala José Costa Rodrígues, CEO y fundador de la compañía.

Todavía yendo un paso más adelante en la compra de este tipo de tecnología, la predisposición a buscar un ahorro a la par que más equilibrio y responsabilidad para con el medioambiente no deja de aumentar. En ese sentido, la telefonía reacondicionada está en alza y, actualmente, “representa una alternativa clave para todos aquellos usuarios que deseen renovar su terminal, dándoles la ocasión perfecta para usar marcas de alta gama asequibles que de otra forma no pudieran permitirse. Todo esto, unido a la separación inminente entre Google y Huawei, nos da la clave para prever que la telefonía reacondicionada pueda aumentar sus ventas entre un 5 y un 10% en los tres próximos meses”, afirma Costa Rodrígues.

Forall Phonesvende, desde 2017, iPhones seminuevos y reacondicionados con descuentos de hasta el 40%, de manera online y en sus tiendas físicas. Hasta la fecha, ha vendido decenas de miles de dispositivos y ha evitado que una enorme cantidad de residuos acaben contaminando el medio ambiente, entre ellos, más de 521 kilos de aluminio, 355 kilos de cobre y 223 kilos de plásticos. “La conciencia general sobre intentar generar menos basura a nivel individual y colectivo está calando ya entre los consumidores. Nos sentimos con el compromiso de ofrecer soluciones y, por eso, en cada uno de los iPhones que vendemos, mantenemos un estricto control de calidad para que el reacondicionamiento sea óptimo“, finaliza.

