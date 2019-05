Carretillas TR incorpora en su amplia gama de productos las carretillas eléctricas de BYD Forklift Comunicae

jueves, 30 de mayo de 2019, 16:21 h (CET) El pasado 2018 la compañía se consolidó como el segundo mejor distribuidor de carretillas BYD Las carretillas elevadoras son un tipo de vehículo que revolucionó el sector de la logística y la manutención, facilitando el transporte de cargas. Su nacimiento se remonta al 1851, cuando la científica estadounidense Alma May Waterman (1893-1977) ideó el primer montacargas de la historia. Tal y como se la conoce, pero, en esencia, hoy en día, la carretilla elevadora eléctrica no surgió hasta 1923.

Ese mismo año, la empresa Carretillas TR, que desde 1867 ofrece soluciones técnicas a sus clientes, ya dispuso de las primeras carretillas eléctricas. “Siempre nos hemos mantenido atentos a las novedades del sector. Nuestro trabajo exige una actualización constante, para poder garantizar la mejor maquinaria a las compañías que confían en nosotros”, ha explicado Xavier Cabané, en representación de Carretillas TR.

En los últimos años, Carretillas TR ha dado un paso adelante con la incorporación, en su amplia gama de productos, de las carretillas eléctricas de BYD Forklift, que son 100% sostenibles, y que cuentan con baterías de litio-hierro fosfato. El pasado 2018 la compañía afincada en Barcelona se consolidó como el segundo mejor distribuidor de carretillas BYD en el continente europeo.

Sobre Carretillas TR

Carretillas TR permite la posibilidad de acometer el diseño de productos especiales y soluciones integrales de manutención que incluyan el desarrollo de "proyectos llave en mano". Carretillas TR tiene un producto para casi cualquier aplicación. Para trabajar en terrenos firmes y desiguales, con todo tipo de preparaciones, cargas, pesos, longitudes, ruedas e implementos. Han convertido la flexibilidad y adaptación a las demandas de sus clientes en uno de sus puntos más fuertes.

Sus estándares son el mantenimiento preventivo, las reparaciones (de cualquiera marca), suministro de todo tipo de repuestos, la gestión de flotas, el alquiler a largo plazo, la venta de máquinas de ocasión y, a través de CARRY UP (partner en formación), la formación de carretilleros.

