Cinco tendencias que marcarán las políticas de movilidad de las empresas Las compañías deberán prestar especial atención a la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial o la nube Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 30 de mayo de 2019, 17:31 h (CET) Desde la llegada del teléfono móvil e Internet los hábitos de las personas han cambiado radicalmente, tanto a nivel personal como laboral. En un mundo cada vez más conectado, todos aquellos que cuentan con un smartphone con conexión a la red pueden acceder a la información desde la palma de su mano. De hecho, muchas empresas, sin importar su tamaño, se han adaptado a este nuevo contexto laboral y están aprovechando las políticas de movilidad empresarial para incrementar su productividad y sus ingresos.



Pero, ¿cuáles serán las tendencias que marcarán estas políticas de movilidad de las empresas? masvoz, compañía con más de 15 años de experiencia en servicios de comunicaciones para empresas, nos explica las cinco más importantes.



Despliegue de Inteligencia Artificial y chatbots

La integración de nuevas funcionalidades basadas en inteligencia artificial en los dispositivos de los trabajadores, como pueden ser los asistentes virtuales, ha permitido que algunas tareas sean ahora más fáciles de gestionar. Sólo con un comando de voz el dispositivo puede avisar de las tareas del día, los correos electrónicos pendientes o realizar una llamada. Además, con esta tecnología, muchas actividades de las consideradas rutinarias, podrán ser desarrolladas por un software basado en inteligencia artificial como los chatbots, liberando al empleado para que pueda llevar a cabo labores de más valor para la empresa.



De hecho, los chatbots irán incrementando su presencia en las empresas, convirtiéndose en una tecnología que ayudará a facilitar las interacciones, tanto con los clientes como con los propios empleados. Según Juniper Research, se ahorrarán 27 miles de millones de horas dedicadas a la atención al cliente gracias a la utilización de chatbots. Además, proporcionarán a las empresas numerosos datos extraídos de estas interacciones, que les ayudarán a tomar mejores decisiones y elevar los niveles de eficiencia.



Auge del Cloud Computing

En una época en la que las organizaciones recopilan cada vez más volumen de información gracias al uso de los dispositivos móviles, el almacenamiento de estos datos está empezando a convertirse en un problema para las empresas. Por ello, apostar por políticas de Cloud Computing se ha convertido en una prioridad. Según Gartner, para 2025 el 80% de las compañías habrán migrado de los centros de datos locales a servicios de infraestructura en la nube y proveedores de almacenamiento externo.



La mayor ventaja de optar por el cloud es que los empleados pueden acceder, utilizar y almacenar la información que necesiten desde cualquier lugar del mundo. Sólo necesitan una conexión a internet para acceder a la información del usuario y ofrecerle así una correcta atención.



Además, esta migración a la nube no sólo tiene que ver con el almacenamiento de datos, sino también con la migración de las comunicaciones. De este modo la compañía se podrá beneficiar de un ahorro de costes en telefonía y de un sistema que le ofrezca una mayor flexibilidad, simplicidad y disponibilidad.



Los empleados utilizarán su propio dispositivo

Si bien es cierto que la política de Bring Your Own Device (BYOD) está vigente desde hace varios años, se trata de una tendencia que se afianzará cada vez más. De hecho, se espera que para 2020 la tasa anual de crecimiento de mercado del BYOD sea superior al 36%. Con esto, la empresa no necesitará realizar ningún tipo de inversión en los equipos de los trabajadores.



La compañía sólo debe preocuparse de instalar el software y las aplicaciones a nivel empresarial para que haya una separación clara entre la información personal y laboral; y por la seguridad de los datos que va a tener cada empleado en su smartphone o tableta.



Aumento de empleados híbridos

Los trabajadores híbridos son aquellos que cuentan con su dispositivo móvil personal y uno facilitado por la empresa. Aunque pueda parecer que esta es una práctica poco común, según una encuesta realizada el pasado año, un 52% de las empresas cuenta con este tipo de trabajadores. Se trata de empleados seleccionados que necesitan estos equipos para desarrollar su actividad laboral. En general, los dispositivos móviles están adquiriendo mucha importancia en cuanto al desarrollo de la actividad empresarial. Por ejemplo, el 75% de los trabajadores afirma que los flujos de trabajo de las empresas se ven directamente afectados por los dispositivos móviles.



Demanda de aplicaciones empresariales

A medida que las políticas de BYOD aumentan, también lo hace la demanda de aplicaciones empresariales personalizadas. Estas soluciones para empresas suelen estar optimizadas para que los tiempos de carga sean más cortos y cuentan con GPS incorporado y con otras funcionalidades basadas en la ubicación, respondiendo a las necesidades de los empleados que podrían tener que trabajar desde diferentes lugares.



Como conclusión, las empresas deberán prestar especial atención a la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial o la nube, así como a los dispositivos móviles, a la hora de implementar sus políticas de movilidad. La automatización de tareas con los bots, facilitando la gestión de las interacciones, la posibilidad de acceso a toda la información desde cualquier lugar gracias a la nube o el desarrollo de software empresarial para facilitar la utilización de dispositivos personales, son algunos de los aspectos que tanto empresas como trabajadores experimentarán con el uso de estas herramientas. Sin duda éstas se volverán indispensables para los trabajadores a la hora de desarrollar su labor profesional; y al mismo tiempo, impulsarán la productividad y eficiencia de la empresa. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Así puede ayudarte a vivir mejor la inteligencia emocional Aprender a gestionar las emociones es sinónimo de una mejor calidad de vida en cualquier etapa: desde el colegio hasta el entorno laboral Ocho motivos por los que la empresa debe darte días -u horas- libres y pagártelos El permiso de 6h semanales para la búsqueda de empleo después de haber sido comunicado el despido objetivo al trabajador, es uno de los permisos retribuidos más desconocidos por los trabajadores El 40% de becarios continúan en la empresa tras finalizar su contrato inicial Con la llegada del verano se produce un aumento importante de este tipo de contrato que, además, es el único bonificado que existe desde el 1 de enero Tres de cada cuatro españoles creen que no han alcanzado aún su propósito profesional Según esta encuesta, solo un 23,4% de los españoles en edad de trabajar considera que sí ha logrado el propósito que se había fijado a nivel laboral en su vida Tres de cada cinco becarios no cobran nada por sus “prácticas” Los becarios españoles se encuentran entre los peor pagados de Europa