smöoy presenta un nuevo sabor 'special': Fruta del dragón

jueves, 30 de mayo de 2019, 15:37 h (CET) La cadena smöoy (www.smooy.com), fabricante y líder del yogur helado en España, con más de 100 establecimientos por todo el mundo, sorprende a sus clientes en este inicio de temporada con un nuevo sabor para sus 'specials', se trata de la Fruta del dragón o Pitaya La pitaya es una fruta originaria de Centro América, con una divertida forma ovalada, muy aromática, dulce y agradable. Nutricionalmente se trata de un tesoro, ya que tiene unas propiedades fabulosas, como son ser antioxidante y contener vitamina C, calcio, fósforo y hierro.

Beneficios de la Fruta del dragón

smöoy han decidido apostar por esta nueva fruta exótica para la temporada de verano por su magnífico sabor y por los beneficios que conlleva para la salud. Y es que, desde el fabricante español de yogur helado, el bienestar de sus clientes es lo primero, lo que le ha valido numerosos premios nacionales e internacionales por la calidad de sus productos.

Entre los beneficios principales de la fruta del dragón destacan: retrasa el envejecimiento celular, refuerza el sistema inmunológico, previene la arterioesclerosis, ayuda a regular el tránsito intestinal y reduce el ácido úrico: previene cálculos, la gota.

Estos beneficios se unen a los ya conocidos propios del yogur: nutrientes, prevención de estreñimiento, protección del sistema inmunológico, protección frente a la osteoporosis, beneficios para el corazón, control de peso etc.

Los specials están disponibles en las tiendas smöoy durante todo el año, cada semana ponen a tu disposición un sabor diferente para tu yogur. Si quieres saber qué sabor habrá cada semana, debes seguir las Redes Sociales de la franquicia.

Acerca de smöoy

smöoy es la primera franquicia española que fabrica y vende el primer yogur helado funcional del mercado: bajo en grasa, rico en fibra, sin gluten y, ahora, fuente de calcio.

Nació en el año 2010 pero cuenta con la experiencia de sus creadores, cuarta generación de una familia dedicada al helado tradicional desde hace un siglo. Dispone también de departamentos propios de I+D+i y de Calidad Alimentaria, que invierten continuamente su esfuerzo en la creación de nuevos productos y en criterios de mejora.

La compañía tiene presencia en numerosos mercados internacionales de los cuatro continentes en países como Argelia, Costa de Marfil, Francia, Guinea Conakry, Holanda, Isla Reunión, Italia, Portugal, Reino Unido y Singapur.

A lo largo de su trayectoria, smöoy ha recibido numerosos premios y reconocimientos, tanto por su producto, como por su rápida expansión internacional.

