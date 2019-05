Libertad Financiera, el libro para que el dinero deje de ser un problema Comunicae

La presentación del libro tendrá lugar el lunes 3 de junio a las 19 horas en la Sala Columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Según Sergio Fernández, “como seres humanos nos merecemos algo más que estar constantemente preocupados por el dinero”.

El nuevo analfabetismo financiero está impidiendo que muchas personas sepan liderar su vida económica y, por lo tanto, tengan que pasar la mayor parte de sus vidas intercambiando tiempo a cambio de dinero.

Los problemas de dinero nunca se han solucionado con dinero, sino con ideas nuevas. Sin embargo, cuando pasamos por dificultades económicas, toda nuestra energía se canaliza en tratar de resolverlas y, paradójicamente, no generamos ideas nuevas.

Por eso, este libro no trata tanto sobre dinero, sino sobre cómo recuperar la libertad sobre nuestro tiempo y energía. Para ello debemos aprender primero qué es el dinero, los mitos y las creencias que tenemos sobre el mismo, así como las actitudes necesarias para mejorar nuestra situación económica.

“Si tú no estás liderando y controlando su vida financiera, entonces es seguro que alguien la está controlando en tu lugar. Con este libro me propongo que cualquier persona pueda contar con los conocimientos necesarios para conseguir la libertad financiera”, asegura Sergio Fernández.

Sergio Fernández es empresario, conferenciante y fundador de Instituto Pensamiento Positivo. Es autor de los superventas Vivir sin Jefe, Vivir sin Miedos, Vivir con Abundancia y Misión Emprender. Su programa de radio Pensamiento Positivo fue el primero en España dedicado al desarrollo personal y profesional.

Es también fundador y director de Instituto Pensamiento Positivo, cuya misión es divulgar y democratizar inspiración, conocimientos y claves prácticas de desarrollo personal y profesional para que cualquier persona, independientemente de su residencia o poder adquisitivo, pueda disfrutar de una vida más plena y significativa.

Instituto Pensamiento Positivo organiza el Máster de Emprendedores, el Máster de Desarrollo Personal, los seminarios intensivos Vivir sin Jefe y Vivir con Abundancia y el club de emprendedores Mastermind. Además, ofrece más de 850 artículos y 500 vídeos gratuitos con información sobre desarrollo personal y profesional. Desde 2012 más de 6.000 alumnos han recibido formación en Instituto Pensamiento Positivo.

Ficha técnica

Autor: Sergio Fernández

Editorial: Plataforma

Formato: Tapa blanda con solapas

ISBN: 978-84-17622-67-1

Año de publicación: 2019

Páginas: 336

Precio: 20,00€

