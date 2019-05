Los 50 mejores proveedores de boda de Madrid por Wedding Planner Imagina tu boda

Una de las empresas de organización de bodas, de referencia del sector nupcial, lanza por primera vez un catálogo con los mejores proveedores de boda, con el objetivo de ayudar a las parejas a encontrar los mejores proveedores de Madrid para su enlace Los datos demuestran que cada vez son más clientes del sector nupcial, los que se quejan de haber tenido problemas con los proveedores de su boda, al ser clientes del servicio una única vez, no existe la posibilidad real de verificar la calidad de un proveedor de bodas hasta que desgraciadamente ya no hay remedio. Proveedores que no aparecen el día del evento, o que días antes “dejan colgados” a los novios por falta de profesionalidad o de disponibilidad, incluso ser víctimas de estafas, por desgracia es algo cada vez más habitual en un sector con poco margen de comparación.

Una de las principales dificultades que encuentran las parejas que organizan su boda, es encontrar los proveedores adecuados para estar tranquilos el día de su enlace, y poder disfrutar plenamente de él, con proveedores profesionales y con una buena relación calidad precio.

Tras más de un año de trabajo, Imagina tu boda, que trabaja principalmente en Madrid, pone a disposición de las más de 16.000 parejas madrileñas que al año celebran su enlace en la Comunidad de Madrid, un catálogo con 50 proveedores de distintas categorías, como fotógrafos de boda, trajes de novia, peluquería y maquillaje para novias, o detalles para invitados, elaborado por un equipo de especialistas, para facilitar a los novios la ardua y costosa tarea de encontrar las empresas que mejor se adecúen a sus necesidades para el día de su evento.

Imagina tu boda nace en el año 2011, organizando desde entonces más de 250 bodas por toda la geografía española, teniendo como principal seña de identidad, ser la empresa más y mejor recomendada por sus clientes en la categoría de organización de boda de las principales páginas especializadas del sector a nivel nacional, llevando a cabo como una de sus principales tareas, la ayuda a sus clientes a encontrar los mejores proveedores para las bodas de los novios que confían en sus servicios. Su cofundadora y directora Cristina Rosa cuenta con el prestigio de ser una de las wedding planners más reconocidas en el sector nupcial.

Con unos exhaustivos criterios de selección, el equipo de trabajo liderado por su responsable técnica Violeta Marinero, especializada en moda y Wedding planner, y dirigido por el cofundador de la entidad, Germán A. Castellanos, han seleccionado a los proveedores con mayor calidad y recomendaciones de los clientes con la nota más alta en los principales portales de boda, además de sus criterios profesionales, para conseguir un catálogo que ayude a las parejas en el objetivo de conseguir la boda de sus sueños ayudados por los mejores proveedores para su evento.

Todos los integrantes del catálogo cuentan con una selección previa para garantizar que son merecedores de dicha distinción, y serán permanentemente evaluados por el equipo de trabajo para garantizar que mantienen la calidad máxima en su trabajo.

El catálogo está a disposición de todas las parejas interesadas, para ser descargado en formato PDF de forma totalmente gratuita, a través de la página web de la empresa gestora (www.weddingplannerimaginatuboda.es), y en su perfil de Instagram @imaginatuboda.es a través del cual podrán solicitar presupuesto de los proveedores que les interesen en unos pocos segundos.

Para su ideólogo Germán A. Castellanos: “Es un proyecto totalmente pionero en España, y tremendamente ilusionante donde las parejas podrán encontrar de forma muy sencilla y efectiva un nutrido grupo de profesionales que podrán contratar dándoles la garantía de poder disfrutar de su boda sin sorpresas. Ha sido un año de mucho trabajo, pero estamos plenamente convencidos que el resultado merece la pena y va a conseguir con creces su objetivo”

Información y contacto: proveedores@imaginatuboda.es o en el teléfono 630919319