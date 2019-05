Experience Fighters 2019 trae a Madrid a la élite mundial de creación de experiencias e innovación Comunicae

jueves, 30 de mayo de 2019, 13:09 h (CET) Se espera un 70% más de asistentes que en 2018 - últimas 100 entradas a la venta Experience Fighters, el principal encuentro anual de innovación y creación de experiencias de España, celebra su sexta edición los próximos 19 y 20 de junio en el Teatro Circo Price de Madrid. En esta nueva edición, Experience Fighters vuelve a Madrid con un enfoque renovado: sede con más capacidad, nuevos servicios, ponentes internacionales inéditos en España y una comunidad creciente. Durante la celebración de #EXF19 se podrán conocer los avances de grandes compañías internacionales en innovación y diseño de experiencias, entre las que destacan Amazon Business Prime, Google, Telefónica, IBM, King, Adobe XD, Electronic Arts (EA), Invision o Booking, entre otras.

Tras el éxito de la pasada edición, que contó con un lleno absoluto, la organización ha elegido como nueva sede el Teatro Circo Price, con mayor aforo. Y la respuesta de los profesionales de diseño de servicios, experiencias y tecnología ha sido contundente: las entradas early birds se han agotado en dos semanas y hasta la fecha más de 1000 personas han garantizado su participación. Actualmente, están a disposición del público las últimas 100 entradas, y la organización espera colgar el cartel de sold out en las próximas semanas.

Experience Fighters ofrecerá información práctica sobre user experience, customer experience, strategic design, service design e innovación. El evento será el escenario perfecto para debatir aspectos tan relevantes como la experiencia del usuario en el uso de los videojuegos, el diseño de servicios, el aprendizaje automático o el marketing sensorial.

Durante las dos jornadas del evento, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar a expertos en temáticas de plena actualidad, contenidos sobre las últimas novedades en tecnología, casos de éxito y experiencias sobre innovación.

Algunos de los ponentes para la edición de 2019

Peter Smart, Head of Product Design en Fantasy Interactive (San Francisco)

Head of Product Design en Fantasy Interactive (San Francisco) Marie van Driessche , Interaction Designer en VPRO Broadcasting (Amsterdam)

, Interaction Designer en VPRO Broadcasting (Amsterdam) Tom Censani , Director of Product Design en Eventbrite (San Francisco)

, Director of Product Design en Eventbrite (San Francisco) Veronica Zammitto , Director of UX Research en Electronic Arts (Vancouver)

, Director of UX Research en Electronic Arts (Vancouver) Christopher Grant , Global UX Director en King (Barcelona)

, Global UX Director en King (Barcelona) Ana Di Grigoli Gallardo , Design Lead en Amazon Business Prime (Madrid)

, Design Lead en Amazon Business Prime (Madrid) Jay Meissner, Manager EMEA Strategic Development en Adobe XD (Berlin)

Manager EMEA Strategic Development en Adobe XD (Berlin) Livia Fioretti, Trend Analyst en TrendWatching (Londres)

Trend Analyst en TrendWatching (Londres) Jorge Blass, Ilusionista y CEO 7 Rojo Producciones SL (Madrid)

Ilusionista y CEO 7 Rojo Producciones SL (Madrid) Christopher Noessel , Service Design Lead en IBM EBA (San Francisco)

, Service Design Lead en IBM EBA (San Francisco) Edwina Portocarrero , Designer, PhD por el MIT (NYC)

, Designer, PhD por el MIT (NYC) Ana Molina, Service and experience designer en Telefónica (Madrid)

Service and experience designer en Telefónica (Madrid) Neby Teklu, UX Research en Chan Zuckerberg Initiative (San Francisco)

UX Research en Chan Zuckerberg Initiative (San Francisco) Allie Vogel , UX Designer en Booking.com (Tel Aviv)

, UX Designer en Booking.com (Tel Aviv) Pablo Stanley, Lead Designer en InVision Studio (San Francisco)

Lead Designer en InVision Studio (San Francisco) Celia Hodent , Game UX Consultant (NYC)

, Game UX Consultant (NYC) Cathy Pearl, Head of Conversation Design Outreach en Google (San Francisco)

Head of Conversation Design Outreach en Google (San Francisco) Elizabeth Pastor, Humantific (NYC)

Humantific (NYC) Humberto Matas, Global Managing Director (Designit)

Global Managing Director (Designit) Ignacio Rivera, CEO en Hijos de Rivera (A Coruña) Para adquirir entradas aquí: https://experiencefighters.com/compra-entradas/

Puedes descargar imágenes AQUÍ – Experience Fighters 2019

