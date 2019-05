Aumenta la demanda de centros de negocios de calidad en Barcelona, según Hub&in Comunicae

miércoles, 29 de mayo de 2019, 16:57 h (CET) El panorama empresarial está en continua evolución, demandándose más que nunca espacios flexibles y céntricos desde los que poder desarrollar la actividad empresarial a un precio más que interesante. Hub&in, centro de negocios en Barcelona, desvela las claves de este auge de la demanda de los Business Centers en la ciudad condal Las empresas actuales han evolucionado y cambiado mucho, a tenor de la experiencia de empresas como Hub&in, centro de negocios en Barcelona, quienes trabajan día a día junto a miles de empresarios y profesionales.

Todo el paradigma empresarial parece haber cambiado fruto de fenómenos diversos, como la globalización, la digitalización, etc.

Por una parte, el desarrollo y evolución del sector servicios ha propiciado la creación de empresas de reducido tamaño, que no requiere de gran cantidad de personal, ni de importantes inversiones económicas iniciales.

Por otra parte, la transformación digital y la automatización de procesos también han propiciado la proliferación de este tipo de empresas de pequeño tamaño, que garantizan mejores probabilidades la supervivencia en los fatídicos primeros años (donde suelen sucumbir la mayor parte de las empresas de nueva creación) y que dotan a la empresa de la agilidad suficiente para hacer frente a cambios y a pivotaciones rápidas.

Ante este nuevo panorama del tejido productivo del país, se puede observar cómo las necesidades de las empresas han cambiado también, y entre ellas la necesidad de espacios de trabajo que encajen con su actividad en el día a día.

Las empresas actuales demandan espacios de trabajo céntricos, bien situados, accesibles, con buenas vistas, bien decorados, y en los que puedan encontrar todos los servicios que necesitan, a saber, asesoría, gestión, etc. así como otras empresas con las que establecer colaboraciones o posibles sinergias.

Todo este abanico de características queda cubierto ampliamente con la figura de los centros de negocios.

Dependiendo de a qué público estén dirigidos y cómo estén organizados puede que se llamen CoWorkings, que es otro término que también está de moda. Pero si es un espacio de trabajo enfocado a empresas ya consolidadas con un número de personal determinado ya se trata de un Centro de Negocios.

En palabras de los responsables del Centro de Negocios Hub&in:

"Hub&in somos un Centro de Negocios en Barcelona. Nacimos a mediados de 2015 en la ciudad condal. Actualmente tenemos dos business centers, uno en Rambla Catalunya y otro en Paseo de Gracia, claramente muy bien situados, como demandan los clientes de estos espacios de trabajo. Contamos con despachos amplios con una capacidad de hasta 4 puestos de trabajo. Nuestro perfil de cliente habitual es bastante variado, llegando a tener con nosotros desde trabajadores autónomos, hasta empresas reconocidas de la talla de: Tous, Danone o Glovo. También contamos con pequeñas StartUp que recién inician su singladura empresarial, e incluso domiciliaciones sociales, para aquellos proyectos que necesiten de una dirección de correspondencia y/o fiscal. Ofrecemos todo aquello que pueda necesitar una empresa actual; desde recursos ofimáticos con los que pueden contar, hasta un espacio de alto standing, céntrico, con vistas increíbles e iluminación natural. Aportamos un valor extra a las empresas, un espacio del que poder disfrutar y el que poder utilizar también para organizar reuniones con sus clientes".

Muchos de los servicios ofertados por los centros de negocio sorprenden a las personas ajenas al panorama empresarial actual. Servicios como el ofertado a las empresas virtuales.

Existe una serie de proyectos que no necesitan estar presentes en una ubicación física, pero en cambio, recibir llamadas, correos y envíos en un lugar físico les aporta un extra de cara a su identidad de marca. Poder comunicar que una empresa posee una sede en ciudades emblemáticas como Barcelona es un plus en toda estrategia de comunicación empresarial.

