Damm factura un 8,7% más en 2018 y supera los 1.264 millones de euros

miércoles, 29 de mayo de 2019, 17:01 h (CET) La compañía liderada por Demetrio Carceller ha incrementado su plantilla en más de un 14% y actualmente cuenta con un equipo de más de 4.574 personas. En 2018 ha invertido más de 100M€ para incrementar su capacidad de producción de más de 25 millones de hectolitros al año. Damm ha invertido 4M€ en acciones para continuar minimizando su impacto en el medio ambiente En 2018 la facturación de Damm superó los 1.264 millones de euros, un resultado que supone un crecimiento del 8,7% respecto al año anterior, y obtuvo un beneficio neto de 112,6 millones de euros. A cierre de 2018, la compañía de Demetrio Carceller contaba con un equipo de 4.574 personas, tras incorporar a 562 personas durante el ejercicio, incrementando su plantilla en un 14%.

Durante 2018, Damm ha realizado un esfuerzo inversor superior a los 100 millones de euros para incrementar su capacidad de producción hasta los 25 millones de hectolitros, así como para mejorar la eficiencia en sus plantas. En este sentido, todos los negocios del grupo -bebidas, logística y distribución y restauración- cumplieron los objetivos señalados en el Plan Estratégico 2017-2021, con incremento de ventas y actividad en todos los canales y mercados.

Entre las operaciones de este 2018, destaca la adquisición de la red de restaurantes de la marca Hamburguesa Nostra por parte de Grupo Rodilla. Con más de 21 establecimientos, Hamburguesa Nostra ha desarrollado el concepto premium de hamburguesa Gourmet, un segmento que experimenta un gran crecimiento en la restauración española. Asimismo, Damm ha reforzado su apuesta estratégica por las Islas Baleares con la recuperación de Rosa Blanca y el impulso de las marcas de leche Agama, de batidos Laccao y de aguas Font Major y Font de Sa Senyora.

La actividad internacional ha sido otro de los pilares del crecimiento en 2018. Las distintas marcas de Damm consolidan su presencia en más de cien mercados y la red comercial propia cuenta ya con 250 personas en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, China, Suecia, Chile o Australia. La empresa sigue capitalizando la gastronomía como eje de su estrategia internacional, con eventos como el Estrella Damm Gastronomy Congress, que en 2018 visitó Chile, Manchester y Miami, o el Tapas Journey de Canadá, así como el ranking de los 50 mejores restaurantes del mundo, The World’s 50 Best Restaurants, de la que Estrella Damm es partner global desde 2015 y en cuya edición asiática se ha estrenado en 2018 como cerveza oficial.

Innovación y Transformación Digital

Dentro de las previsiones del Plan Estratégico, Damm está inmersa de lleno en un proceso de Transformación Digital, que tiene como objetivo impulsar la competitividad en toda la cadena y adaptarse a las nuevas formas de relacionarse con los mercados y los consumidores. Los resultados de este proceso son un total de más de 140 proyectos, cada vez más tangibles y entre los que destaca en el último ejercicio un sistema de control de los tanques de cerveza (beer-drive) en los clientes de hostelería para monitorizar y medir el consumo de cerveza en tiempo real, que facilita al cliente el seguimiento online y en cualquier dispositivo del consumo de cerveza. Damm ha estrenado este 2018 su canal de e-commerce con la venta de una edición limitada de su cerveza de navidad madurada con madera de roble y castaño. Por el momento Damm ha invertido 10 millones de euros en su proyecto de Transformación Digital. Además, la compañía ha reforzado su vínculo con Barcelona Tech City, hub de innovación y emprendimiento digital, convirtiéndose en main partner de la asociación.

Un año más, Damm ha mantenido su compromiso innovador y ha lanzado al mercado nuevas variedades y estilos de cerveza. Durante 2018 se incorporaron al portafolio de cervezas la nueva IPA mediterránea Complot y la primera cerveza madurada en madera de castaño y roble de Damm para la nueva edición de su cerveza de Navidad. Además, Estrella Damm ha renovado su imagen, que pone en valor su receta original de 1876.

La compañía sigue reforzando el desarrollo de sus marcas con un impulso de las actividades de marketing y sponsoring de eventos de alcance mediático, vinculados al deporte, la cultura y la gastronomía, así como el mecenazgo social y cultural desarrollado por el grupo y por la Fundación Damm. En el año 2018 Estrella Damm ha renovado su acuerdo de patrocinio con el FC Barcelona para las próximas cinco temporadas convirtiéndose en Global Partner del Club.

La sostenibilidad, eje de la estrategia de Damm

El esfuerzo innovador se enfoca también hacia la sostenibilidad de todas las actividades de la compañía. Damm opera bajo un sólido modelo basado en la minimización del impacto ambiental de la actividad de la compañía a través del impulso de acciones destinadas a reducir, reutilizar, reciclar y apoyar la adquisición de bienes y productos energéticamente eficientes, que ha llevado a la compañía a disponer de la certificación ISO 14001 en todas sus plantas de cerveza, agua y refrescos. En 2018, Damm ha invertido 4 millones de euros en acciones destinadas a continuar minimizando el impacto medioambiental de su actividad.

En este sentido, la empresa sigue trabajando para asegurar el crecimiento sostenible. La apuesta por mejorar la eficiencia en sus fábricas y el uso de electricidad con certificación de garantía de origen verde ha permitido a Damm reducir sus emisiones anuales de CO2 en más de 2.600 toneladas.

Sobre Damm

Damm actualmente está presente en más de 120 países. La compañía liderada por Demetrio Carceller fue fundada en 1876 por el maestro cervecero alsaciano August Kuentzmann Damm y hoy es uno de los principales líderes en el sector alimentación y bebidas, con presencia en el sector logístico y distribución. Dispone de 14 fábricas en la Península Ibérica, donde produce y envasa más de 19M de hectolitros de cerveza, agua, refrescos, leche y batidos. En 2018 su facturación alcanzó los 1.264 millones de euros y la plantilla total de la empresa se situó en 4.574 personas a cierre de año.

