Los mercados gasista y eléctrico viven su primera oportunidad de compra en 2019 según Ayming Comunicae

miércoles, 29 de mayo de 2019, 16:38 h (CET) El sector del gas, en plena tendencia bajista, vio como los mercados de futuros comenzaron inesperadamente una escalada de precios que llevó al mercado de gas de referencia en Europa (TTF) a revalorizarse más de un 12% en menos de una semana El pasado abril será recordado por el sector gasista como el mes en el que, en plena tendencia bajista, los mercados de futuros de gas iniciaron, de forma inesperada, una escalada de precios que llevó al mercado de gas de referencia en Europa (TTF) a revalorizarse más de un 12% en menos de una semana. Este inusual escenario, que generó en el mercado una oportunidad de compra interesante para los consumidores de gas españoles, ha llevado a Ayming, grupo internacional de consultoría en la mejora del rendimiento empresarial, a analizar este insólito acontecimiento que ha situado al sector en un nuevo escenario.

En palabras de Javier Díaz, responsable del área de Consultoría de Energía en Ayming"se ha producido una situación que podemos considerar peculiar para los consumidores de gas en el mercado español. Un mercado en el que aún un porcentaje muy elevado de los contratos de gas natural toma como referencia el Brent y el tipo de cambio".

Para entender lo ocurrido en los mercados de gas natural en España es necesario remontarse al primer trimestre del año. Durante ese periodo, el Brent mantuvo una escalada de precios constante que llevó al oro negro a revalorizarse hasta un 38% en los últimos días de abril, al haber pasado de los 54$/bl con los que se inició enero a los casi 75$/bl que llegó a alcanzar en los últimos días de abril, marcando precios máximos desde noviembre de 2018. Un precio que se ha reducido hasta los 70$/bl, en el mes de mayo.

En paralelo a este rally alcista en la cotización del petróleo, los mercados de gas o hubs, una vez pasados los primeros días del mes de enero, recuperaban la tendencia bajista que se inició el pasado mes de octubre. "Esta tónica se ha mantenido durante el primer trimestre, lo que, por ejemplo, ha llevado los futuros del TTF para 2020 desde los 23.5€/Mwh que llegó a alcanzar hasta la banda de los 19.5€/Mwh Esta caída se acentuó en las dos últimas semanas de marzo cuando este mismo índice llegó a cotizar, en momentos puntuales, por debajo de los 18€/Mwh" asegura Díaz. Lo que supone una corrección de casi el 25%, desde comienzos de octubre.

Este escenario generó en el mercado una oportunidad de compra muy interesante para los consumidores de gas españoles, especialmente si se comparaba la situación en ese momento del Brent con la de los hubs. Sin embargo, todo cambió a comienzos del mes de abril. "En un contexto en el que los analistas mundiales debatían sobre cuánto podría caer el mercado y el tiempo que se prolongaría esa tendencia, todo cambió de forma inesperada al registrarse una escalada de precios que revalorizó el mercado de futuros un 12%", recuerda el responsable de del área de Consultoría de Energía en Ayming.

La principal consecuencia de este acontecimiento ha sido que gran parte de los procesos de contratación de gas por parte de las empresas que habían decidido formalizar sus contratos para el próximo año, detuvieron sus negociaciones a la espera de nuevos acontecimientos.

Desde ese momento clave hasta ahora, el mercado de futuros se ha estabilizado e iniciado una tímida tendencia bajista que lo ha situado en la banda de entre 19 y 20€/Mwh aunque en los últimos está corrigiendo de nuevo.

Trump alimenta la incertidumbre

En abril, el Brent inició el mes en 69$/bl, llegando a rebasar el umbral de los 71$/bl en las dos primeras semanas a causa, entre otros motivos, del agravamiento de la situación en Libia. "La no renovación de las exenciones al embargo de petróleo de Irán por parte de Estados Unidos disparó la cotización por encima de los 74.5$/bl, que había estado oscilando en ese nivel hasta este momento"reconoce Javier Díaz.

Sin embargo, se produjo una contención del precio debido a, entre otros factores, los optimistas datos de producción de EE.UU., que se situaban en 12.3 mdb, y al intento de Trump de presionar a la OPEP, y particularmente a Arabia Saudí y Emiratos Árabes, para que compensasen la oferta iraní que se verá afectada por el embargo.

El sector eléctrico también se vio afectado

Lo ocurrido en el mercado de futuros en los últimos días de marzo y primeros de abril, en un escenario tan complejo como el del sector eléctrico español desde hace casi un año, ha supuesto la única oportunidad de compra que el mercado ha dado hasta el momento en 2019.

''Aunque es cierto que el mercado de futuros para el año 2020 ha mantenido una tendencia bajista, desde que en enero alcanzara los 57€/Mwh, hasta los 53.5€/Mwh en que cotizaba a mediados de marzo. Consideramos que la verdadera oportunidad se produjo en la cotización de algunos trimestres concretos entre el 20 de marzo y el 3 de abril", reconoce Javier Díaz, responsable del área de Consultoría de Energía en Ayming.

En concreto, la electricidad del tercer trimestre de este año llegó a cotizar en esos días a 52.1€/Mwh. Ese nivel de precio es un 20% menor que la cotización de la electricidad en ese mismo periodo en 2018 y representa un descuento significativo respecto a los 63.5€/Mwh en los que llegó a cotizar este contrato a comienzos de 2019. Del mismo modo, "los futuros también ofrecían opciones de compra interesantes, en un nivel de precio similar, para el tercer y cuarto trimestre de 2020 y, en menor medida, para el cuarto trimestre de este mismo año, que llegó a los 57.7€/Mwh", reconoce el responsable del área de Consultoría de Energía en Ayming.

El mercado, una vez más, imprevisible

Este era el contexto del sector durante los primeros días de abril, cuando inesperadamente, las probabilidades de que se produjera un Brexit duro se redujeron casi completamente y el precio de las emisiones de CO2, animadas por los especuladores, reaccionaban iniciando una escalada de precios hasta superar los 27€/ton, desde los 22€/ton en los que iniciaron el mes. Igualmente, el gas natural y el carbón sufrieron importantes incrementos, contagiados por este cambio de tendencia.

"El impacto en el mercado de futuros español fue inmediato. Se produjo una revalorización generalizada de todos los periodos, pero agudizándose en aquellos trimestres en los que la cotización había alcanzado niveles más interesantes. Por ejemplo, el tercer trimestre de 2019 llegó a subir hasta los 59.5€/Mwh. Suponiendo un incremento de casi 7€/Mwh, cuando, por ejemplo, el año 2020 solo subió unos 3€/Mwh", explica Díaz.

De esta forma, se diluía la opción más atrayente que se ha producido en el mercado de futuros en los últimos meses, aunque estos precios aún estaban lejos de los disfrutados en años anteriores, antes de que los derechos de emisiones formarán parte indispensable del día a día.

Desde entonces, el mercado ha empezado a caer lentamente, pero de forma muy moderada hasta el momento. Según Javier Díaz, "en los últimos días, algún trimestre concreto ha vuelto a recortar de manera más significativa su cotización".

Mientras, el mercado diario rompe con la tendencia bajista en abril

En cuanto al mercado diario, al haber sido un 3% más caro en abril que en marzo, ha roto la tendencia bajista que inició el pasado mes de octubre, periodo en el que el promedio de cada mes había sido inferior al del mes anterior. "Este porcentaje se encarece aún más según nos alejamos en el tiempo, ya que es un 18% más caro que el dato de abril de 2018 y hasta un 38% más caro que el promedio de los abriles de los últimos 5 años. Y lo más preocupante es que este registro, afectado por la reanudación del impuesto a la generación y el precio del CO2, podría haber sido peor de no haber contado con una aportación eólica un 5% superior a la de abril del año pasado y una demanda un 2% menor", explica el responsable del área de Consultoría de Energía en Ayming.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La importancia de contar con un software de facturación para pymes y autónomos El número de empresas que se deciden a digitalizar sus procesos administrativos crece día a día 5 puntos a tener en cuenta antes de contratar un paquete turístico, según Flightright Los beneficios del compostaje, por compostador.net El triunfo de las sudaderas en el street style, por Sudaderas.info Damm factura un 8,7% más en 2018 y supera los 1.264 millones de euros