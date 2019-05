Porronet lanza Mafalda, las sandalias que triunfan este verano Comunicae

miércoles, 29 de mayo de 2019, 16:13 h (CET) Porronet, marca de calzado "Made in Spain", presenta este verano las sandalias más versátiles: Mafalda. En diferentes tonos y con detalle de lazada Porronet, la marca de calzado "Made in Spain", lanza las sandalias del verano. Este temporada de sol y calor crean Mafalda. Se trata del modelo de sandalia más vendida de la nueva colección SS19 de Porronet. Elaboradas 100% a mano en Elche (Alicante), con un diseño simple pero elegante, son perfectas para todo tipo de ocasión. Un modelo que ya está triunfando entre las influencers más destacadas y que arrasa en las tiendas del país.

Mafalda, las sandalias de moda este verano 2019

Entre sus características, este modelo de sandalias posee una plantilla de piel acolchada y piso de goma flexible con vivo multicolor junto con su característica pala ancha en rafia de color con detalle de lazada en el centro. Disponible en muchos colores como el Negro, Kaki, rosa, Taupe, burdeos y azul.

Además de este modelo, Porronet presenta su colección inspirada en Ibiza, y con su lema de calidad y comodidad. Sus sandalias están elaboradas en piel y con una suela de gel que aumenta el confort de su calzado.

Esta temporada Porronet ofrece las clásicas sandalias que le caracterizan de piel, pero apuesta por otros modelos con diseño étnico que están teniendo buena acogida entre los consumidores.

Porronet, calzado artesano y de calidad

Porronet nace como taller artesano a mediados del siglo XX, especializado en el proceso de fabricación de sandalias de piel. Gracias a su buen hacer artesano durante los años 70 creció y se posiciono en el sector. Actualmente, Porronet crea todo tipo de calzado: botas, botines y zapatos. En Porronet se elabora trabaja cuidando hasta el más mínimo detalle del producto, consiguiendo un calzado cómodo y de diseño para la mujer actual.

