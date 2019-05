Inter-líneas mejora su oferta de clases particulares a domicilio Comunicae

miércoles, 29 de mayo de 2019, 16:17 h (CET) Con la llegada de la temporada primavera verano, Interlíneas ha decidido mejorar su cartera de servicios para que los alumnos puedan tener mayores facilidades para acabar correctamente el curso académico Como asegura Interlíneas, los objetivos de esta empresa se centran en que los alumnos puedan optar a métodos individualizados y personalizados que se adapten sus necesidades y que puedan lograr una mejora tanto en sus resultados académicos como en sus técnicas de estudio.

Gracias a su gran experiencia en el sector educativo y las clases particulares a domicilio en Madrid, Inter-líneas cuenta con muchos clientes satisfechos y un equipo de trabajo de gran prestigio y calidad, con profesores ampliamente formados y capacitados. Así pueden ofrecer horarios flexibles y clases adaptadas, incluso dado el caso concreto tienen la garantía de satisfacción a través de la cual, los alumnos pueden cambiar de profesor si no empatizan con el asignado y todo ello de forma inmediata, para no tener que preocuparse por la perdida de ritmo en las clases.

Nuevos servicios de clases particulares

Los nuevos servicios que ahora también son accesibles desde Inter-líneas son los siguientes:

Clases Particulares de Selectividad en Madrid: para todos aquellos alumnos que estén decididos a superar las pruebas de acceso de la universidad y conseguir la nota de corte que necesitan. Conocer los elementos característicos, hacer practicas con exámenes de años pasados, etc. es fundamental para que los alumnos vayan relajados a las pruebas, ya que la principal causa de suspenso no suele ser la falta de conocimientos, sino los nervios.

Clases Particulares para Verano en Madrid: previstas para todos los alumnos que por unas razones u otras deban enfrentarse de nuevo a los exámenes en Septiembre. Pero Inter-líneas no solo cuenta con clases particulares para reforzar conocimientos, para aquellos que no deban preocuparse más por los exámenes, también ofrecen clases de idiomas, de música, incluso de informática, con profesores especializados.

