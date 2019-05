La primera fundación del mundo, United Way, abre oficina en Barcelona para impulsar la inserción laboral, educación y salud de los más vulnerables

United Way lleva a Cataluña el know how y la experiencia de esta Fundación americana que hace 130 años fue precursora de lo que hoy se conoce como la Responsabilidad Social de las Empresas United Way lleva a Cataluña el know how y la experiencia de esta Fundación americana que hace 130 años fue precursora de lo que hoy se conoce como la Responsabilidad Social de las Empresas.

Fundación United Way trabaja para las empresas diseñando programas a medida de acción social colectiva en la comunidad, implicando a la empresa, sus trabajadores voluntarios, Ong’s e instituciones. Implementa, coordina el programa y mide su impacto real.

El objetivo en España es implicar a todos los agentes en el progreso del bien común, desarrollando iniciativas para solventar tres problemáticas sociales en nuestro país: el abandono escolar (17,1% Cataluña, 17,9% España), el desempleo juvenil (30,4% Cataluña, 32,6% España) y la salud de los más vulnerables (14% obesidad infantil, 20% de los mayores viven en soledad)

United Way diseña programas sociales para las empresas impulsando el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de las Naciones Unidas.

Para United Way, la educación, la estabilidad financiera y la salud son los pilares que permiten a individuos y familias alcanzar todo su potencial. “Y nuestra misión para mejorar su vida –explica Susana Martinez, responsable de United Way Cataluña- es movilizar a todos los agentes en la comunidad – empresas, voluntarios, organizaciones públicas y privadas y entidades especializadas- para lograr un impacto social colectivo. Nuestra fórmula es sumar, conectar y multiplicar”.

Futuro en Cataluña

United Way España abre su oficina en Barcelona para extender sus proyectos al mayor número de personas posible, fortalecer el compromiso social de las empresas, promover el voluntariado y acompañar a las entidades colaboradoras y ong’s en su gran labor hacia una sociedad más justa y de oportunidades para todos.

“Queremos ser un agente de cambio hacia una sociedad más justa aunando el esfuerzo solidario de empresas, voluntarios, instituciones y ong’s”- indica Susana Martinez.

Historia de United Way y United Way España

Fundada en Colorado (EE.UU) por un rabino, un ministro, dos sacerdotes y un ama de casa, United Way está presente hoy en más de 40 países, con una red de 1.800 delegaciones, más de 60.000 socios, 9 millones de donantes y 2.9 millones de voluntarios. La fundación gestionó el pasado año 5.000 millones de dólares en el desarrollo de sus actividades, que, hasta la fecha, han permitido mejorar la calidad de vida de más de 61 millones de personas.

United Way desarrolla actividades en España con algunos de sus socios corporativos internacionales desde 2013 y se constituyó como Fundación en España en el 2016. “El objetivo -explica Marina Fuentes, su CEO en España -es seguir impactando localmente de una manera más eficaz y trabajar intensamente con las empresas españolas”.

En España, United Way diseña, organiza y coordina proyectos de acción social de empresas como Lilly, John Deere, Lenovo, Everis, Fundación Telefónica, Costco y Fundación Roviralta. Para llevar a cabo los proyectos cuenta con la colaboración de entidades como YMCA, Save the Children, Fundación Desarrollo y Asistencia, Creática, Cienciaterapia, PuntoJes y Cruz Roja entre otras.

En su tercer año de actividad como Fundación, la colaboración de United Way con 11 socios corporativos y entidades sociales ha mejorado la vida de cerca de 1.300 niños, jóvenes y adultos, ha movilizado a 163 voluntarios, que han desarrollado 2.655 horas de voluntariado, y ha donado casi 100 equipos informáticos.

Entre sus proyectos destacan DesafioPro financiado por Lilly Ibérica impulsando el aprendizaje por proyectos en jóvenes de 3º Eso y donde los voluntarios se convierten en mentores; Club de Inventores, financiado por La Fundación Maria Francisca de Roviralta, es un programa de innovación educativa en ciencias para jóvenes de etnia gitana; Tech4Change de Everis para el desarrollo de proyectos tecnológicos con fin social, Science4all, financiado por Lenovo y ejecutado por Creática para niños hospitalizados de larga duración; el programa Youth Challenge financiado por John Deere orientado a combatir el abandono escolar de los jóvenes, motivándoles y orientándoles profesionalmente.