Tendencias en decoración de habitaciones de bebé en 2019 Aunque para la habitación de un bebé es más saludable optar por una pintura en lugar de usar viniles decorativos, usando un pegamento ecológico sin disolventes puedes permitirte el lujo de agregar a la habitación muchos detalles Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 29 de mayo de 2019, 16:36 h (CET)

La llegada de un bebé hace necesaria la remodelación de una habitación especial para el nuevo miembro de la familia. Todos buscan un espacio acogedor y práctico que se sienta bien. Sin lugar a dudas, no se puede ignorar la decoración. ¿Cuáles son las tendencias de decoración de habitaciones para bebés en 2019? ¡Aquí lo sabrás!



¿Quieres saber cómo construir una habitación de bebé? A continuación te describiremos 6 inspiraciones decorativas para desarrollar la habitación con un diseño moderno y original que dará la bienvenida al pequeñito.



Decoración para bebés Decorar una habitación para un bebé no es fácil. De hecho, debes elegir un entorno para un pequeño ser que aún no conoces, y estás buscando un lugar confortable y elegante a la vez. La decoración perfecta se logrará con la elección de pintura, muebles y también objetos decorativos.



Depende de ti elegir el estado de ánimo que deseas ofrecer a la habitación. Gracias a estas ideas de decoración para el dormitorio encontrarás su felicidad en tiendas de bebé Madrid que puedan aportarte todos los complementos que necesites.



Una habitación de bebé vintage: de vuelta a una época ¡2019 es un año vintage! Este estilo ha logrado en los últimos años posicionarse en el campo de la decoración. Ofrece una dulce nostalgia que hace disfrutar al bebé.



Ratán, caña y terciopelo encuentran fácilmente su lugar en un dormitorio de época. Añade unos cuantos objetos vintage pero prácticos, como muebles de la abuela, juguetes infantiles y de colores: una mezcla de tonos blancos y pastel, aunque también los verdes y el coral vivo.

Pintura infantil: colores de tendencia en 2019 Desde verde bosque a verde pato y coral vivo pantone, este año la tendencia apunta a colores naturales. Estos tonos relajantes traerán suavidad y vitalidad a la habitación de tu bebé. Lo ideal es pintar una pared completa o seleccionar elementos decorativos en estos colores, como la ropa de cama o la alfombra.



La madera en el dormitorio: encanto y sencillez La madera no tiene que superar muchas pruebas para posicionarse entre los gustos de las personas, por lo que en el 2019 vuelve a tener un año de vigencia para la decoración de los interiores.



Gracias a su diseño simple, limpio y muy práctico, es ideal para ofrecer encanto y prestigio a un dormitorio de bebé. La madera aporta calidez y crea una acogedora habitación en la que dará mucho gusto pasar horas.



Una decoración neo-étnica para un aire de viaje La decoración étnica está resurgiendo entre las tendencias decorativas, después de haber estado ausente durante varios años. En la actualidad se mezclan estampados y materiales naturales, como el ratán y la cuerda, para obtener una decoración neo-étnica muy moderna.



El resultado con estos materiales es un look chic y auténtico que regalará al bebé muchas noches tranquilas y los padres no tendrán de qué preocuparse.



Los bonitos estampados infantiles Aunque para la habitación de un bebé es más saludable optar por una pintura en lugar de usar viniles decorativos, usando un pegamento ecológico sin disolventes puedes permitirte el lujo de agregar a la habitación muchos detalles decorativos.



Son ilimitados los estilos que se logran usando pegatinas, de flores, de animales, de ositos, de corazones… Todo dependerá de tus gustos y de lo que quieras transmitir con la habitación del bebé.



Una cama trenzada para decorar y asegurar Otra tendencia que reina en el 2019 es la cama trenzada, que se caracteriza por brindar comodidad a la acogedora cama de tu bebé. Sin duda se convierte en una decoración adorable que asegura suavemente la tranquilidad de tu pequeño en una habitación original y exclusiva.







