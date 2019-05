DataOps desembarca por segunda vez en Barcelona con muchas novedades Comunicae

miércoles, 29 de mayo de 2019, 13:29 h (CET) La Conferencia sobre bases de datos, operaciones e infraestructura regresa con la novedad de que por primera vez en EMEA se podrán certificar en MariaDB 10.2 quiénes así lo deseen durante la misma DataOps Barcelona vuelve de la mano de Binlogic, con la intención de hacer un evento con un punto de vista diferente en sus charlas y en el formato, como resultado de las conclusiones de los ponentes y participantes de lo que fue su primera edición.

¿Cuál es la meta para este nuevo evento? Al igual que en el evento anterior, cubrirán Bases de Datos, Infraestructura y Big Data, pero han ampliado los tópicos a abordar como Machine Learning y Blockchain.

La principal diferencia para esta nueva edición es cómo se ha concebido el Evento, "A Journey between Infrastructure and Data " y es que ésta frase tiene una razón; realizar un evento con charlas que estén conectadas entre sí.

Tecnologías como MySQL, MariaDB, Aurora, Cassandra, MongoDB, PostgreSQL estarán entre otras bases de datos como temas principales, automatización, alta disponibilidad, soluciones de nube, seguridad, escalado en la nube y muchas de las situaciones diarias y de tendencia que se encuentran hoy en día como Docker, Kubernetes y Hyperledger.

Barcelona aumenta sus startups y se esfuerza por ser un polo tecnológico en la región y éste evento espera ser un lugar para buenas oportunidades de networking, aprendiendo de ponentes de primer nivel internacional y casos de éxito.

La segunda edición de la DataOps en Europa desembarca nuevamente en Barcelona, una ciudad segura para profesionales de la tecnología, rica en espíritu emprendedor e innovador. Tendrá lugar los días 20 y 21 de junio en el World Trade Center de esta ciudad y ofrece oradores como: Colin Charles, Ivan Zoratti, Shlomi Noach, Frederic Descamps, Kentoku Shiba, Giuseppe Maxia, Alkin Tezuysal y Marco Tusa, entre otros. Para más información sobre la conferencia visitar https://dataops.barcelona/.

Sobre Binlogic

Binlogic es una empresa que se especializa en soluciones de BD, automatización de la estructura, FinOps y soluciones de backup ayudando a sus clientes a lograr mejoras en los procesos, optimización de costos y escalabilidad. Tiene sedes en Barcelona, Miami, Santiago de Chile, Ciudad de México, y Buenos Aires.

Contacto: Para solicitar más información, obtener acceso a la conferencia, o coordinar entrevistas con los oradores ruegan contactar a Florencia Lopez Valverde a florencia@binlogic.net.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.