EZVIZ propone soluciones domóticas para proteger hogar y jardín durante las vacaciones de verano

miércoles, 29 de mayo de 2019, 13:21 h (CET) El fabricante de gadgets inteligentes ofrece sistemas integrados para vigilancia y sensores de detección de fugas (agua, incendios, etc).Sus cámaras wifi (tanto C3W para exterior, como la versátil C3A), pequeños dispositivos para la vigilancia de interior (C6TC) o su visor inteligente DP1 son excelentes alternativas para tener la vivienda bajo control. Facilidad de instalación y uso así como una excelente relación calidad-precio son dos constantes para el catálogo de la marca MADRID.- Se acercan las vacaciones estivales, el periodo de las escapadas de fin de semana y uno de los momentos con mayor incidencia de hurtos del año. El fabricante de soluciones inteligentes para el hogar EZVIZ propone una serie de sistemas integrados para asegurarnos de que los hogares se encuentran protegidos y libres de incidentes en ausencia de sus propietarios o moradores: las mejores alternativas tanto para interior como para exteriores, que garantizan fiabilidad y las mejores prestaciones, con un precio muy ajustado y la máxima facilidad de instalación y uso. Modelos muy discretos y compactos con un diseño minimalista y depurado.

C2C: DISCRECIÓN Y RENDIMIENTO

Para la monitorización de la seguridad interior, EZVIZ entra en gama con el modelo C2C 1080p, una camarita con base magnética que promete un rendimiento de primera clase: vídeo Full HD, visión nocturna hasta 7,5 metros, lente gran angular, un ángulo de visión de hasta 135°, y, como es habitual para la marca, audio bidireccional, lo que permite interactuar a tiempo real por voz, y desde el smartphone, con quien se encuentre en el área videovigilada. C2C dispone de una base magnética, un adhesivo de goma y una base de anillo de silicona antideslizante, lo que simplifica al máximo su instalación en cualquier superficie: muros, cornisas o techos (la base magnética optimiza, además, su agarre en superficies metálicas como, por ejemplo, la puerta del frigorífico). C2C se controla desde el teléfono móvil y proporciona alertas instantáneas de movimiento, además de múltiples opciones de almacenamiento (cloud, tarjeta SD o en el router NVR, de EZVIZ).

C6TC: MINIMALISMO ESFÉRICO

El diseño se sofistica y las prestaciones se amplían con la discreta C6TC, una futurista cámara esférica, ultra eficiente en seguimiento de movimiento gracias al sistema de Smart tracking motion (una vez detectado un movimiento, lo sigue automáticamente). Además, es una cámara de paneo e inclinación que permite un ángulo de rotación horizontal de 340 grados y de 90 grados en vertical (lo que garantiza la máxima área de cobertura). Su sistema de visión nocturna por infrarrojos garantiza una optima visibilidad hasta 10 metros y el obturador de privacidad asegura al usuario su desconexión cuando prefiera interrumpir la monitorización. Como siempre, las opciones de almacenamiento en local y la nube son múltiples.

C3A: VERSATILIDAD TODO TERRENO

Para quienes buscan una cámara versátil, funcional tanto en interiores como en espacios abiertos, EZVIZ sugiere el modelo C3A, con batería de litio de 5500 mAh. y totalmente Wireless, que es compatible con las bases W2D y WLB: estas potencian su funcionabilidad y multiplican la vida de la batería. C3A, que cuenta con visión nocturna, sensor infrarrojo pasivo (PIR motion detection) y un ángulo de 126 grados, dispone asimismo de audio bidireccional y micrófono, lo que permite no solo monitorizar visualmente lo que sucede en el hogar o jardín, y alertar con la sirena de la base W2D o WLB en caso de emergencia, sino también comunicarnos e interactuar desde el smartphone con quien se encuentre en el área de cobertura de la cámara. El modelo C3A -certificada con la IP65- ofrece una máxima durabilidad y resistencia a la humedad y climas extremos, incluso en temperaturas muy frías (hasta -25 grados) o muy elevadas (hasta 45 grados)

C3W: EL GUARDIÁN DE EXTERIORES

C3W se presenta como el guardián más inteligente para los espacios abiertos. Equipada con una potente sirena y una disuasoria luz estroboscópica, incrementa hasta los 30 m su ratio de visión nocturna por infrarrojos, mientras que su zoom x8 permite aproximarnos a cualquier detalle. C3W se sustenta en una base y pivote con capacidad de rotación de base y pivote de 360° que optimiza su agarre en techos y muros de cualquier material. Dispone de doble antena externa de wifi (lo que asegura la máxima potencia en retransmisión sin interferencias) y resiste a cualquier inclemencia del tiempo (según avala la certificación IP66). Como en el resto del portfolio de cámaras de vigilancia de EZVIZ, el almacenamiento de datos grabados puede realizarse tanto en la nube, como en la tarjeta SD integrada o en el router y el manejo es totalmente intuitivo gracias a la App de la marca.

El catálogo de sensores de la marca incluye el de movimiento PIR (T1), los detectores de apertura y cierre T1 y T2 y la unidad central de alarma A1, controlable en remoto.

Por otra parte, la el visor de vídeo inteligente DP1 permite transformar la mirilla tradicional en un sofisticado visor, equipado con pantalla táctil y controlable desde el móvil..

La marca EZVIZ ofrece un servicio local de atención al cliente en castellano con la finalidad de proveer la mejor experiencia a sus usuarios. Desde 2016, EZVIZ ha creado una base de acción sólida en el mercado europeo, teniendo como objetivo incrementar su presencia a lo largo de todo el continente: España, Portugal, Alemania, Francia, Italia, Grecia, Polonia, Eslovaquia y Benelux etc.

Página web de EZVIZ: https://www.ezviz.eu/es/

