Purina presenta los resultados del 2º informe de 'Purina en la Sociedad' Comunicae

miércoles, 29 de mayo de 2019, 12:09 h (CET) Purina ha trabajado para reducir el uso de plásticos y otros materiales utilizados de embalaje, con 3.542 toneladas menos de envases desde 2015. La compañía ha abierto las puertas de sus oficinas a las mascotas en 22 países (programa Pets at Work), firmado más de 80 alianzas con otras empresas para que se conviertan en Pet Friendly y educado a más de 800 mil niños sobre tenencia responsable de mascotas en nueve países de toda Europa Purina ha lanzado el segundo informe "Purina in Society (PinS)" para mostrar de forma transparente el progreso de sus compromisos de acuerdo con las Normas de Informes de Sostenibilidad (GRI- por sus siglas en inglés-).

Así, la compañía ha limitado el uso de plásticos y otros materiales utilizados para el embalaje, con una reducción de 3.542 toneladas desde 2015 (un 18% más del objetivo inicial, que era de 3.000 toneladas). Además, desde 2017, el 52% del material de embalaje que se ha dejado de utilizar es plástico. Para 2025, tiene como objetivo que el 100% de sus envases sea reutilizable o reciclable.

Otro de los compromisos de Purina es la promoción de programas sobre tenencia responsable de mascotas entre los más pequeños. En Europa hay aproximadamente 79 millones de niños, y la compañía tiene la convicción de que, si consiguen aprender a cuidar de sus mascotas y comprender su comportamiento, se sentirán más cómodos y seguros con ellos, además de ayudar a que sean buenos propietarios y evitar conductas no deseadas en el futuro, como el maltrato o el abandono. Por ello, Purina ha establecido programas educativos sobre tenencia responsable en los colegios en 9 países de toda Europa, trabajando con más de 823.739 niños desde 2015.

Llevar a las mascotas al trabajo también tiene múltiples beneficios para los animales y sus dueños. En 2018, las oficinas de Purina de 22 países abrieron sus puertas a los animales de compañía a través del programa Pets at Work. La compañía también ha asesorado a más de 80 empresas para introducir el programa en sus instalaciones y unirse a la Pets at Work Alliance.

En el primer informe de Purina en la Sociedad, publicado en 2017, Purina expresó el propósito de crear una vida más saludable y feliz para las mascotas y las personas que las aman, creando 10 compromisos para mejorar la salud y el bienestar de los animales de compañía, las comunidades y el medioambiente. En este segundo informe, que incluye la evolución del proyecto desde el lanzamiento del primero, Purina comparte ejemplos de algunos en los 40 países donde opera y su impacto en las organizaciones locales.

“El progreso mostrado en este segundo informe es notable; creemos que estos compromisos nos ayudarán a lograr nuestra misión a largo plazo de ser la compañía de cuidado de mascotas de mayor confianza”, afirma Bernard Meunier, CEO de Nestlé Purina PetCare Europa, Medio Oriente y África del Norte.

Además, Purina contribuye a la ambición y los compromisos de Nestlé: mejorar calidad de vida, contribuir a un futuro más saludable para el planeta y lograr un impacto ambiental cero en sus operaciones en 2030.

Para leer el Informe completo de 2018, visite: www.purina.eu/purinareport2018.pd

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.