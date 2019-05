EAE sube 2 puestos y se mantiene en el Top 25 mundial del ranking América Economía 2019 Comunicae

martes, 28 de mayo de 2019, 12:41 h (CET) • EAE Business School es reconocida por cuarto año consecutivo entre las 50 mejores escuelas de negocios del mundo según el ranking "MBA Global 2019". • La Escuela ocupa la posición 22 en la clasificación general en un ranking liderado por Stanford Graduate School of Business, seguida de IESE Business School, Harvard Business School, London Business School y HEC Paris. • EAE está en el Top 10 de Escuelas que fomentan la paridad entre hombres y mujeres participantes en programas MBA Martes, 28 de mayo de 2019 – EAE Business School (www.eae.es) ha sido destacada, por cuarto año consecutivo, por América Economía entre las mejores Escuelas de Negocios del mundo. En la edición de 2019 del ranking “MBA Global 2019”, EAE sube 2 posiciones y alcanza el puesto 22 y se mantiene en el top 25 de las mejores escuelas de negocios del mundo. Dicho ranking analiza cuáles son las escuelas de negocios más prestigiosas para estudiantes latinoamericanos entre un total de 56 instituciones de todo el mundo. La clasificación ha sido liderada por Stanford Graduate School of Business, seguida de IESE Business School, Harvard Business School, London Business School y HEC Paris.

Entre los datos publicados por el ranking, destacar que EAE Business School está en el Top 10 de Escuelas de Negocios a nivel mundial con mayor paridad entre hombres y mujeres participantes en programas MBA. Además, EAE se sitúa en el Top 10 de Escuelas de Negocios con un mayor poder de red en Latinoamérica y con mejor experiencia multicultural para sus alumnos de MBA.

RANKING “MBA GLOBAL 2019”

El ranking “MBA Global 2019”, elaborado por América Economía, tiene como objetivo orientar a los estudiantes latinoamericanos a la hora de realizar estudios de Máster y Posgrado en las mejores escuelas de negocios de todo el mundo.

En la edición de 2019, la Innovación, entendida como el foco de la Escuela en innovación pedagógica, investigación y desarrollo del alumno, ha sido el principal factor decisivo en la medición realizada por el ranking. Esto ha permitido a EAE escalar posiciones y que Stanford haya sido elegida como la mejor escuela del ranking un año más. Además de este factor, los principales puntos que ha evaluado el ranking son, entre otros, el porcentaje de alumnos extranjeros, la paridad en el % de mujeres matriculadas, la experiencia multicultural del alumno, el nº de nacionalidades, el porcentaje de profesores extranjeros o el porcentaje de alumnos admitidos en la Escuela. En este sentido, las cinco dimensiones para elaborar su ranking son: Experiencia multicultural y diversidad del alumno; Exigencia del proceso de admisión; Presencia y red de profesionales de la institución en Latinoamérica; Prestigio internacional que acredita, e Innovación.

