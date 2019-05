Tot Net ultima la puesta en marcha de su Universidad Corporativa Comunicae

martes, 28 de mayo de 2019, 11:41 h (CET) Cada vez son más las empresas que impulsan universidades corporativas. El concepto que nació en Estados Unidos, a finales de los años 80, es una modalidad de formación que algunas compañías emplean para realizar una gestión del conocimiento directamente alineada con los objetivos y estrategias de la organización Una de las compañías que está ultimando la puesta en marcha de la universidad corporativa es la empresa de servicios de limpieza Neteges Tot Net. "Hace dos años y medio que venimos trabajando en la implementación de la Universidad Corporativa para dotar a la organización de una estructura formativa alineada con nuestros objetivos. Creemos que hay una carencia de formación reglada en el sector’, señala Carles Moix, director general de Tot-Net, que añade que ‘el principal motivo de poner en marcha esta modalidad de trabajo es crear un valor añadido, tanto para el trabajador, como para el cliente, y también para la empresa".

A diferencia de las universidades tradicionales, las universidades corporativas se concentran en impulsar y entrenar el conocimiento interno, desde una perspectiva práctica y orientada a apoyar los objetivos corporativos de la empresa. "Tot Net cuenta con una estructura de personal indirecto que nos permite poner en práctica este tipo de retos. También establecimos un método propio a partir de la estandarización de los procesos de trabajo y sistemas de limpieza, que requiere de una formación específica por parte de nuestra plantilla. La Universidad Corporativa nos ayudará a acabar de afianzar este proyecto", afirma Moix.

La Universidad Corporativa de Tot Net no sólo ofrecerá una formación técnica, "sino que también transmitirá los valores de la compañía, ya que toda empresa se construye a partir de una cultura propia. Uno de nuestros objetivos es motivar e implicar a nuestros trabajadores, haciéndoles partícipes de la evolución de la empresa", señala Carles Moix.

La compañía dispone de un espacio físico donde tendrán lugar las formaciones en trabajos de limpiezas técnicas, cuyas sesiones iniciales tendrán lugar los próximos días, que servirán para dar el pistoletazo de salida a la Universidad Corporativa. "Habrá una formación teórica y otra práctica, ambas de carácter presencial. Todo y que pueda haber una parte a distancia en el futuro, nos gustaría que ésta fuera in situ, ya que nuestra plantilla está muy dispersa por todo el territorio catalán, y es una buena manera de que visiten nuestra sede central", concluye Carles Moix.

La empresa Tot-Net, pionera del sector en dicha modalidad de formación, prevé la plena implantación de la Universidad Corporativa a finales de 2019.

Tot-Net es una de las principales empresas de servicios de limpieza de España, con una experiencia de más de 50 años. En Tot-Net se trabaja con el convencimiento de la importancia de su labor. Unas instalaciones limpias y cuidadas son una exigencia colectiva, un factor que influye positivamente en las personas y en muchos casos, una exigencia sanitaria. Un servicio profesional de limpieza, además de aportar bienestar, contribuye al mantenimiento y conservación de las instalaciones y los bienes de equipo. La imagen de los clientes de Tot-Net es la imagen de Tot Net.

