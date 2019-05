Palmeras gigantes Bizkarra, el postre preferido de las cuadrillas para celebrar el fin de curso Comunicae

martes, 28 de mayo de 2019, 10:09 h (CET) Las palmeras gigantes ya están en temporada alta en el obrador Bizkarra. La proximidad del fin de curso marca las fechas de mayor demanda de este dulce, que se ha convertido en el preferido de las cuadrillas. El motivo, que es un gran postre con un precio muy reducido Las palmeras gigantes Bizkarra se caracterizan por su gran dimensión. Cada una tiene un ancho aproximado de 60 cm, una altura de 40 cm y un grosor de varios centímetros, lo que multiplica por mucho una palmera de tamaño habitual. Cada pieza puede alcanzar para 10-12 personas o incluso más, dependiendo del caso. “En general, las cuadrillas nos comentan que la palmera les da más de sí de lo que inicialmente calculan, aunque esto depende mucho de, por ejemplo, si la toman después de una comida o picoteo o la toman sola” comenta Eduardo Bizkarra, gerente de Bizkarra.

La diferenciación de las palmeras Bizkarra es según Eduardo “el punto del hojaldre, que es esponjoso, pero mantiene la crocancia de las capas y no resulta un mazacote”. Para darle ese punto en el obrador se hace el formado de la palmera de una forma un poco particular. Por lo demás, la receta es la misma que la de las palmeras tradicionales. Se hacen con una masa de hojaldre trabajada en su punto óptimo. Esta masa se dispone formando las piezas, y posteriormente se hornea hasta que la palmera gigante ha adquirido la consistencia deseada. Tras el horneado se baña y se decora. Finalmente se mete en una gran caja y así se entrega para llevar a la mesa en las mejores condiciones. Al comerla, la palmera gigante tiene todo el sabor de una palmera elaborada al estilo tradicional, con un proceso de elaboración muy manual. “Al principio lo que más llama la atención es que sale muy a cuenta, porque es una pieza muy grande y cuesta 21,50 €, pero cuando la prueban se quedan sobre todo con lo sabrosa que está”, dice Eduardo.

Las palmeras gigantes Bizkarra se elaboran siempre bajo pedido, de forma que se toman recién hechas y se puede personalizar el acabado. Se puede elegir entre palmeras gigantes de chocolate negro, chocolate con leche, chocolate blanco y de coco, o combinar dos de estos sabores. También se puede incluir una dedicatoria, que se escribe a mano con chocolate. Desde Bizkarra recomiendan encargarlas con 48 horas de antelación. Los encargos se pueden realizar en todas las tiendas y también en el obrador central.

Las palmeras gigantes Bizkarra llegan a toda Bizkaia y a Castro Urdiales a través de sus tiendas distribuidas en diversos municipios. Además, en el obrador se reciben muchos pedidos para enviar a otros muchos puntos.

Fuente: Servicios Periodísticos

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.