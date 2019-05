Gracias a la ley de la segunda oportunidad un juez de Barcelona perdona una deuda de 199.380 € a una mujer Comunicae

martes, 28 de mayo de 2019, 09:02 h (CET) En países europeos como Italia, Alemania o Francia, se están realizando aproximadamente entre 100.000 y 180.000 casos al año MCA, vecina de Barcelona, tenía un negocio y un piso. Todo iba bien hasta que empezó a ir mal: “disminuyó el trabajo, me fui sobre endeudando y al final tuve que cerrar y entregar mi piso al banco”. Con esta situación, acudió a Repara tu Deuda, primera compañía que aplica la Ley de Segunda Oportunidad en España, y tras los trámites pertinentes, MCA ha conseguido que el Juzgado de Primera Instancia nº50 de Barcelona le conceda Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), quedando libre de toda deuda.

“MCA – explican los responsables de Repara tu Deuda- ha conseguido, gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, liberarse de una deuda que alcanzada los 199.380 € y de los 8 acreedores que la perseguían”. “Es una situación frecuente-señalan-empresarios que ven fracasar sus negocios y, de repente un día, no pueden cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles”. MCA, además, es soltera, se encuentra embarazada, no tiene bienes a su nombre y solo percibe 1.100 €/mes.

“Es importante que esta legislación-afirma MCA - sea conocida por la población, sea cual sea el motivo de su endeudamiento. A veces creemos que una persona llega a una situación límite porque ha seguido un mal camino, pero le puede pasar a cualquier persona; creo que se debe dar a conocer para que tengamos las herramientas necesarias a nuestro alcance. En mi caso, gracias a la ayuda de Repara tu Deuda, tengo una oportunidad para volver a empezar”.

Aunque esta legislación entró en vigor en España en 2015, todavía existe mucho desconocimiento acerca de ella. La Ley de la Segunda Oportunidad permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente han actuado de buena fe e intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda, fijar un calendario de pago inferior a diez años o pagarla mediante la cesión de bienes. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar un concurso de acreedores y solicitar ante el tribunal la exoneración de la deuda.

Desde que puso en marcha su actividad en 2015, Repara tu Deuda ha ayudado a tramitar el proceso a más de 6.000 personas. De los 7.540 casos en España, Repara tu deuda ha gestionado más del 89%, consiguiendo un 100% de éxito en casos finalizados. Los abogados de Repara tu deuda, especialistas en la Ley de la Segunda oportunidad señalan como claves del éxito “contar con los mejores abogados en el ámbito jurídico, utilizar la tecnología digital y no olvidar el factor humano”. En países europeos como Italia, Alemania o Francia, en los que existen mecanismos de segunda oportunidad desde hace más de 7 años, se están realizando aproximadamente entre 100.000 y 180.000 casos al año.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.