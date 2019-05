Piscinas Lara mantiene que ‘la nueva generación de acabados para piscinas está a punto de llegar’ Comunicae

martes, 28 de mayo de 2019, 08:06 h (CET) La tecnología relacionada con el sector de las piscinas ha mejorado exponencialmente en las últimas dos décadas. Y si bien la mayoría de estos cambios contribuyen a que una piscina sea un lugar más limpio, seguro y fácil de mantener, otros, como los que afectan al aspecto de la piscina en sí, no se han quedado atrás El auge de las piscinas comenzó durante el cambio económico que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Se pusieron de moda cuando comenzaron a aparecer en cada vez más películas de Hollywood, ya que por ese entonces su construcción era bastante asequible gracias a que se utilizaba cemento aplicado de forma neumática.

‘En aquel entonces las piscinas se pintaban de blanco. Era agradable a la vista, pero requería una nueva aplicación de pintura cada pocos años. Pintura que, por cierto, contenía plomo y cobre’, explican los expertos de Piscinas Lara. ‘También, alrededor de esa época, surgieron alternativas más baratas a las piscinas de cemento que no requerían acabado, como las piscinas sobre el suelo y las de concha de fibra de vidrio. Pero las piscinas de cemento eran las más comunes’.

La industria se trasladó al yeso, que ofrecía una durabilidad adicional, pero aún era propenso a los daños y la decoloración por el agua mal equilibrada. Las mejoras químicas hacen que los acabados de yeso de hoy sean más resistentes que las versiones anteriores, pero la mayor innovación en tecnología de acabado se produjo a fines de la década de 1980 con el advenimiento de los acabados de piedras, cristales revestidos de cerámica o vidrio, que se combinan con yeso pigmentado a base de cemento Portland y se aplican neumáticamente.

"Lo malo del yeso es que tiende a erosionarse con el tiempo. Esto hace que la superficie de la piscina corte, raspe e irrite la piel. Además, un acabado de yeso dura a lo sumo 10 años en una piscina, plazo que se reduce si el agua no recibe un mantenimiento adecuado y la proporción de químicos necesarios no es adecuada", mantienen desde Piscinas Lara.

Hoy, se puede disfrutar de increíbles opciones como combinaciones de perlas de vidrio lisas y coloridas con pigmentos y agregados de la más alta calidad, piedras de río que buscan imitar la apariencia de un arroyo natural o mezclas de primera calidad de cuarzo triturado, cemento blanco y pigmentos a base de minerales.

"Los clientes hoy buscan conseguir la mejor amortización de su inversión cuando se trata de elegir el mejor acabado de su piscina. Por lo general tienen en mente el color del agua, pero con los nuevos acabados naturales que están por venir, casi cualquier cosa será posible", concluyen.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.