"La tecnología no es buena o mala, depende del uso que le demos", afirma Gerd Leonhard en Decelera Menorca

martes, 28 de mayo de 2019, 08:10 h (CET) Con estas palabras se ha dirigido el futurista y humanista Gerd Leonhard a la veintena de startups globales participantes en la V edición de Decelera Menorca, que se celebra en la isla balear hasta el próximo 4 de junio Decelera, el primer movimiento mundial de desaceleración de startups tecno-sostenibles, que se celebra en la isla de Menorca hasta el próximo 4 de junio, ya ha celebrado con éxito los primeros días de esta quinta edición del programa.

En ella participan una veintena de startups de procedencia nacional e internacional, relacionadas con al menos uno de los uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y con potencial de crecimiento.

Durante las dos semanas de duración de Decelera, estas startups tienen la oportunidad de repensar su modelo de negocio y validarlo junto a los 60 líderes empresariales, una veintena de inversores y una decena de corporaciones que forman parte de esta edición de Decelera, que cuenta con el apoyo de partners estratégicos como Schneider Electric y Endeavor España.

Hasta el momento, los emprendedores han superado ya la primera fase del proceso, denominada ‘Breathe’ y enfocada en dinámicas que impulsan a los emprendedores a desconectar de las actividades diarias que no le dejan pensar en la estrategia para el crecimiento de su startup y en abrir la mente a la creatividad y la colaboración.

Así, durante estos primeros días de programa, los emprendedores han tenido la oportunidad de presentar su compañía al resto de participantes, de una manera diferencial, mediante las indicaciones del experto Edgar San Juan, que ha explicado a los asistentes cómo presentar su proyecto a través del dibujo, desde el punto de vista del negocio y también con una perspectiva humana.

Asimismo, el experto en comunicación Peter Hopwood ha ofrecido a los emprendedores claves para aprender a hablar en público: “nuestros ojos son importantes cuando hablamos con alguien, pero debemos prestar atención a nuestras manos si queremos generar confianza”, ha manifestado.

La segunda jornada, celebrada el sábado 25, se ha centrado en el factor humano, una de las bases de la metodología Decelera. En este marco, Gerd Leonhard, futurista, humanista, autor de ‘Technology vs. Humanity’ y CEO The Futures Agency, ha expuesto su visión de futuro con la aplicación de una tecnología enfocada en el factor humano. Bajo esta premisa, ha resaltado “la tecnología no es buena ni mala, depende del uso que le demos”. Además, ha ofrecido a los emprendedores cuatro consejos para el éxito de sus proyectos: “crea algo significativo y con poder; desarrolla proyectos interesantes para el ecosistema; prima la interacción sobre la reacción, y ten en cuenta las consecuencias de lo que se está creando para un desarrollo sostenible”.

En esta misma línea ha participado Anastasia Dedyukhina -creadora de Consciously Digital, un proyecto para el minimalismo digital que plantea una nueva relación usuario-teléfono-. Durante su participación en Decelera Menorca ha asegurado “el mal uso de la tecnología y la conexión a los dispositivos digitales afecta de forma importante a la creatividad de los emprendedores. Es necesario encontrar espacios diarios donde desconectar para que la creatividad surja”.

Además de aprender de la importancia del factor humano y de cómo plantear una relación sostenible con la tecnología de la mano de estos expertos, los emprendedores han tenido también la oportunidad de poner en práctica las claves para saber gestionar y trabajar bien en equipo, mediante la preparación grupal de una paella en la que han tenido que enfrentarse a la distribución de tareas, adquisición de roles y organización del trabajo, con el objetivo de descubrir la importancia del equipo humano en el seno de sus negocios y abrir su mente a la creatividad.

Una dinámica grupal que se celebró el pasado domingo en la casa del líder empresarial Manel Adell, quién recordó a los emprendedores los cuatro pilares básicos sobre los que se debe sustentar una startup: “equipo humano, producto, innovación e internacionalización”. Además, ofreció a los asistentes una charla inspiracional sobre la gestión del caos en el seno de las empresas, insistiendo en que “el caos es algo bueno porque permite que la creatividad crezca. Pero la pregunta clave es: ¿cuánto caos es bueno? El caos bueno es el que no afecta a los KPIs de tu compañía. Si el desorden y el caos desafía esto, para y piensa”.

La importancia del capital humano en el seno de las startups ha sido también defendido por José Manuel Villanueva, co-fundador de Privalia: "la vida es demasiado corta para perder el tiempo. Si el líder es un trabajador duro y cercano a su equipo, el proyecto funcionará. Creer en el proyecto, ser directo, saber escuchar y contar con la educación adecuada son factores fundamentales para el liderazgo”.

Decelera: dinámicas y participantes de los próximos días

A partir de este lunes, 27 de mayo, comienza la segunda fase del programa, ‘Focus’. En ella, los emprendedores se focalizarán en analizar y validar su modelo de negocio con destacados líderes empresariales, mediante encuentros one-to-one y charlas inspiracionales, como las ofrecidas hoy por los expertos en tecnología blockchain José Sáez y Raúl Marcos. En los próximos días, participarán también enDecelera destacados líderes empresariales como Mario Alonso Puig o Pablo Rabanal, y David Braun.

En la jornada de este miércoles, una de las actividades más destacadas será el plogging, un nuevo concepto de running ecosostenible que presentará su fundador, el sueco Erick Ahsltöm, en la playa Cavalleria.

A partir del viernes 24 se desarrollará la fase Grow, en la que los emprendedores podrán analizar las posibilidades de inversión mediante encuentros one-to-one con inversores y venture capitals internacionales, como Nauta Capital, Highland Europe, The Venture City, Cidron Ventures.

En estos últimos días del programa de desaceleración participarán también los Alumni, emprendedores de otras ediciones de Decelera que tendrán la oportunidad de conectar con los nuevos miembros de la comunidad y afianzar sus relaciones con inversores y líderes empresariales.

Además, la comunidad Decelera tendrá la oportunidad de vivir una jornada con Martin Varsavsky, partner de Decelera y emprendedor de éxito, hoy convertido en líder empresarial, por sus éxitos cosechados como fundador de un total de siete empresas en EEUU y Europa, entre ellas Jazztel o Ya.com o Prelude Fertility y reconocido inversor de startups, creador del fondo de inversión VAS Ventures.

