Feria de bebés ExpoNadó Vilanova, un fin de semana dedicado al embarazo, la infancia y las nuevas familias

martes, 28 de mayo de 2019, 08:02 h (CET) La feria de bebés itinerante más importante de Cataluña, celebra la su cuarta edición en Vilanova i la Geltrú, los días 31 de Mayo, 1 y 2 de Junio y ocupará la Rambla Principal de la ciudad Todas aquellas personas que se plantean en un futuro próximo adentrarse en la aventura de ser padres, para las que ya ha empezado la cuenta atrás, para aquellas que recientemente han estrenado maternidad o paternidad y para todas las familias que tienen hijos de hasta 4 años. ExpoNadó es una cita indispensable.

Los tres días de feria están comprendidos entre la tarde del Viernes 31 de Mayo hasta las 20 horas del domingo 2 de Junio, con el siguiente horario de apertura: Viernes de 17 a 20h, sábado de 10 a 21h y domingo de 10 a 20h. Siempre de forma ininterrumpida.

A lo largo de todo el fin de semana se ofrecerán un gran número de talleres, conferencias, charlas y otras muchas actividades destinadas al disfrute de toda la familia. ExpoNadó es una feria que ofrece a todos sus visitantes la posibilidad de vivir un fin de semana único, entretenido y emotivo en un marco incomparable como es la Rambla Principal de Vilanova i la Geltrú.

La feria de bebés ExpoNadó, cuenta con el patrocinio de marcas como Assistència Sanitària y Benvingut Nadó de Caprabo. Hoy en día, se puede decir que esta feria ya se ha convertido en una referencia dentro del sector. De hecho, la edición de 2018 en Vilanova i la Geltrú recibió más de 50.000 visitantes.

ExpoNadó dispone de tres espacios principales



La gran zona de juegos Ametller Origen, donde se encontrará un taller creativo con un gran número de actividades, bajo la tutela del reconocido artista y pintor vilanoví, Lluís Amarè, con un espacio con hinchables, juegos de madera, el rincón del cuento, una representación interactiva con motivos de la Fiesta Mayor de Vilanova y otro espacio con juegos para bebés de la marca Fisher-Price.

El escenario de ponencias, donde se impartirán multitud de conferencias extraordinariamente interesantes impartidas por reconocidos ponentes como Armando Bastida, con especialistas materno infantiles del Hospital Residencia Sant Camil, la pediatra Gemma Morera , Rosa Sorribes, gerente de la empresa Crianza Natural, y los responsables de la Asociación de Celiacos de Cataluña, entre otros muchos.

Y la Rambla Principal, donde se podrán encontrar prácticamente 60 empresas expositoras de todo el territorio catalán, incluso de fuera, que ofrecerán a todos los visitantes servicios y productos a precios muy especiales así como novedades del sector.

Este año, entre las diferentes zonas, ExpoNadó Vilanova ocupará aproximadamente un total 7.000 metros cuadrados.

Entrega de Welcome Pack

Para esta edición, ExpoNadó regalará una bolsa de bienvenida con productos de diferentes marcas como: Vichy d’Or, Uniaqua, Haribo, Care +, Caprabo o Assistència Sanitària. Para conseguirla, los visitantes solo tendrán que contestar un pequeño formulario digital y mostrar en su punto de información el mail de respuesta que recibirán.

Presentan la app de ExpoNadó

Como gran novedad, este año, ExpoNadó presenta una app, de momento para tecnología Android, donde los visitantes podrán encontrar el formulario a contestar para poder recibir el Welcome Pack, información de los expositores, de las actividades, las conferencias y los talleres entre otros cosas.

+Info a: www.feriadebebes.es/appandroid y feriadebebes.es

