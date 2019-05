Nace IXAS value, consultora de transformación digital centrada en los procesos de Recursos Humanos Comunicae

martes, 28 de mayo de 2019, 06:02 h (CET) IXAS, la nueva compañía española especializada en la transformación digital del área de Recursos Humanos. Su principal objetivo es ayudar a las empresas a obtener el máximo rendimiento y rentabilidad de su capital humano mediante la mejora, optimización y digitalización de la experiencia de empleado, los procesos del área de recursos humanos y la cultura organizativa Esta compañía surge tras la detección por parte de sus socios de la necesidad de que las compañías aceleren la transformación de un área tan fundamental como es la de Recursos Humanos, a través de unos servicios capaces de adaptarse a las particularidades de cada compañía.

Desde una estrategia Employee Centric que optimiza la gestión del capital humano y lo prepara para su transformación de un modo flexible, ágil y sistémico, hasta un modelo completo de analítica de Recursos Humanos, pasando por un nuevo modo de entender y trabajar con la experiencia de los empleados y los mecanismos de transformación cultural. Todo ello con resultados tangibles en acciones y proyectos.

Así mismo, IXAS completa su oferta de servicios con propuestas muy especializadas en el ámbito de la gestión del marketing y las ventas digitales (Negocio Digital). En este sentido, IXAS ayuda a las compañías a optimizar la gestión de sus proveedores digitales, clasificando correctamente los servicios y acciones; ofrece un modelo de analítica digital completo (cuadros de mandos) para tomar las mejores decisiones así como un modelo de incremento del negocio digital sin riesgo y con un plan optimizado.

IXAS hace su entrada en el sector de la mano de tres profesionales que cuentan con una dilatada carrera en el ámbito digital como son Guillermo Vallejo, Jesús Luna y Borja Henríquez de Luna quienes cuentan con más de veinte años trabajando con grandes organizaciones como BBVA, Banco Santander, MAPFRE o Repsol. La nueva compañía está formada por un equipo multidisciplinar de profesionales especializados en recursos humanos, transformación digital, analítica digital y experiencia de usuario/empleado dedicados a ofrecer soluciones y servicios altamente innovadores.

“Nuestro objetivo es facilitar y acompañar a las empresas en su optimización y transformación digital con el objetivo de dotarles de una mayor capacidad de adaptación en tiempo real y de competencia en un entorno altamente cambiante” comenta Guillermo Vallejo, socio y Director General en IXAS.

Sobre IXAS value

IXAS value es una compañía española especializada en la prestación de servicios de transformación digital. Cuenta con una plantilla de profesionales con amplia experiencia en el entorno digital y el lanzamiento de negocios en Internet. IXAS presta sus servicios de transformación digital especialmente en dos áreas: Recursos Humanos y Negocio Digital. El objetivo es la evolución de los procesos de negocio mediante el alineamiento de la tecnología y la gestión de personas a través de digitalización como ventaja competitiva.

