Slow Fit: un buen método para ponerse en forma en La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel

Basada en la filosofía Slow Training de los 80, esta tendencia del fitness resucita para combatir los entrenamientos de alta intensidad, agresivos y no funcionales, que no respetan la biomecánica corporal Cada vez son más las personas que deciden apartar de su vida los malos hábitos como fumar o el sedentarismo, para abrazar una filosofía más sana: practicar deporte al menos un par de veces a la semana, cuidar la alimentación y mantener una vida libre de estrés,etc. pero no siempre es fácil encontrar la motivación suficiente como para continuar una rutina. Por eso, La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel añade el Slow Fit a sus propuestas de actividades “Body and Mind” relacionadas con la coordinación, movilidad y flexibilidad en el trabajo para una mejora de la postura corporal y, de esta manera, ayudar a conseguir un equilibrio perfecto entre cuerpo y mente.

Esta nueva disciplina está revolucionando la manera de entrenar ya que busca el máximo esfuerzo sobre el propio cuerpo mediante la reproducción de posturas y técnicas ancestrales como el yoga, Qigong o las artes marciales con el que conseguir la máxima estabilidad física. Las sesiones se concluyen con una masterclass con la que tomar conciencia de la respiración y corregirla. La lentitud y la calma, claves de esta filosofía, permiten un trabajo más profundo para descubrir y dominar el propio cuerpo.

Y como no podía ser de otra manera, el mejor destino para practicar esta nueva tendencia es el Slow Hotel de referencia en nuestro país. La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel aplica este leitmotiv a la experiencia viajera en toda su dimensión, que surge para demostrar que sumarse a la filosofía slow, y alejarse del ritmo frenético de las ciudades, no implica renunciar a la práctica deportiva. Eso sí, entendida como experiencia placentera, de comunión con el entorno natural, en un establecimiento ecológico.

Sobre La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel

La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel es un Slow Hotel situado en la Sierra de Loja, Granada. Un complejo ubicado en una magnífica finca en el corazón de Andalucía, entre las monumentales ciudades de Granada, Córdoba, Málaga y Sevilla.

La Bobadilla cuenta con 67 amplias habitaciones exteriores cuidadosamente reformadas con lujosos cuartos de baño donde se combinan las maderas nobles, los mármoles y el ladrillo. Todas disponen de una decoración única y diferencial.

Además, durante su estancia, los huéspedes de La Bobadilla podrán disfrutar instalaciones como la piscina exterior rodeada de palmeras y bosque mediterráneo, gimnasio, centro de bienestar, su U-spa y múltiples pistas deportivas; así como una excelente propuesta gastronómica local en sus 3 restaurantes abiertos según temporada.

