Sólo 3 días para que empiece South Summit Málaga Comunicae

lunes, 27 de mayo de 2019, 17:06 h (CET) South Summit, la plataforma global líder de innovación abierta que conecta startups, corporaciones e inversores con foco en oportunidades de negocio, ha elegido Málaga para celebrar el próximo jueves día 30 de mayo el encuentro "Challenges of Innovation in Smart Mobility". La confluencia de factores económicos, culturales y sociales han hecho de Málaga la ciudad de la reflexión y las oportunidades de negocio cuyo factor común es la innovación Durante la jornada, se debatirá el futuro de la movilidad y los retos que plantea este sector en un programa dividido en cuatro bloques temáticos:

Tierra, mar y aire: los retos de la innovación, donde el protagonista será el uso óptimo de tierra, mar y aire en el transporte de mercancías.

Humano-movilidad centrada, en el que se debatirá cómo el enfoque humano crea nuevos servicios de transporte más inteligentes y eficientes;

Sostenibilidad & energía, centrado en crear nuevas tecnologías que permitirán tener un futuro sostenible y eficiente;

Innovación digital en la movilidad, en el que se reflexionará sobre cómo están cambiando las reglas del juego las nuevas tecnologías.

El encuentro de South Summit Málaga también albergará la Startup Competition en la que las 10 startups elegidas como finalistas podrán dar a conocer sus proyectos ante los principales actores del ecosistema emprendedor. El ganador accederá automáticamente a la final de South Summit Madrid, donde además podrá optar al premio en inversión de South Summit Fund.

En paralelo, el programa de South Summit Málaga contará por la tarde con la presencia del Hub de Movilidad Conectada organizador de “The Connected Mobility Hub Investor Event”, un encuentro con inversores de movilidad de procedencia internacional, que buscan a las startups más disruptivas de movilidad. Por lo tanto, dentro del encuentro se reunirá el mejor talento para posicionar a España como impulsora de innovación abierta y a Málaga como capital global de Smart Mobility.

¿CUÁNDO? 30 de mayo de 2019

HORA 9:30 - 17:30h

¿DÓNDE? Museo del Automóvil (Avda. de Sor Teresa Prat, 15 - Málaga)

Si se quiere asistir, es posible registrarse de forma gratuita aquí.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.