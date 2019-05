El celiaquismo se puede detectar precozmente en el sillón de los dentistas de Barcelona según Compromiso y Seguridad Dental Comunicae

lunes, 27 de mayo de 2019, 16:34 h (CET) La visita al dentista y la exploración dental ayuda a la detección precoz del celiaquismo de los barceloneses, incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas en sistema digestivo o en otras partes del cuerpo. Esta detección temprana de la enfermedad reduce la posibilidad de desarrollar patologías más graves Según el doctor, Héctor J. Rodríguez Casanova, ex Patrono de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración y colaborador de Compromiso y Seguridad Dental, “esta exploración tiene dos objetivos: el primero comprobar la salud bucal general de los pacientes y, en su caso, detectar la presencia de esta enfermedad. El segundo objetivo es prevenir los efectos de la celiaquía en la salud bucodental”.

Los síntomas

La celiaquía afecta al esmalte de los dientes, a la decoloración de estos y al mal desarrollo del esmalte. En el primer caso, aparecen puntos marrones, amarillentos o blanquecinos. En el segundo, el esmalte no tiene un aspecto homogéneo y puede parecer más translúcido. También afecta al desarrollo de los dientes provocando retraso en su crecimiento o que crezcan de forma asimétrica.

En el ámbito de la cavidad bucal, la enfermedad celiaca provoca aftas recurrentes, lesiones bucales que aparecen en los tejidos blandos de la cavidad oral, que desaparecen solas, pero suelen reaparecer y llegar a afectar la calidad de vida de la persona que las sufre.

También provoca el “síndrome de la boca seca” al alterar las glándulas salivares, disminuyendo la producción de saliva, lo que provoca sequedad bucal que puede dificultar el habla, la masticación o la deglución y provocar halitosis.

Como la saliva es la encargada de regular la acumulación de bacterias en la boca y de contrarrestar sus efectos, un nivel inadecuado de saliva favorece la aparición de caries y enfermedades de las encías. La relación con la enfermedad periodontal tiene un nivel de evidencia bajo. Se ha observado que las personas diagnosticadas con enfermedad celiaca, acuden más al dentista, lo que puede ayudar en la prevención de las enfermedades periodontales.

Cómo prevenir sus efectos

Según el doctor Héctor J. Rodríguez Casanova, una vez detectada la enfermedad es necesaria una higiene bucodental diaria que facilite la correcta eliminación de la placa dental, “imprescindible para evitar la caries y la enfermedad de las encías”.

Además de evitar los alimentos que contengan gluten, es importante reducir la ingesta de alimentos ácidos y azucarados, ya que facilitan la formación de erosión y caries y visitar más a menudo al dentista “la mejor cura -concluye- es la prevención, un diagnóstico precoz de afecciones como la caries o la gingivitis evitará que éstas dañen nuestros dientes o encías de forma grave o irreversible”.

Una enfermedad cada vez más común

La enfermedad celíaca es una afección del sistema inmunitario en la que las personas no pueden consumir gluten porque daña su intestino delgado. El gluten es una proteína presente en el trigo, cebada y centeno. También puede encontrarse en vitaminas, suplementos, productos para el cabello y la piel, pasta de dientes y bálsamos labiales.

La enfermedad celíaca afecta a cada persona de manera diferente. Los síntomas pueden ocurrir en el sistema digestivo o en otras partes del cuerpo. Una persona puede tener diarrea y dolor abdominal, mientras que otra puede sentirse irritable o deprimida. La irritabilidad es uno de los síntomas más comunes en los niños. Algunas personas no tienen síntomas.

