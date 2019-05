Barceló Hamilton Menorca, elegido como uno de los mejores hoteles con spa de Europa por The Telegraph Comunicae

lunes, 27 de mayo de 2019, 16:38 h (CET) El diario británico destaca las bañeras de hidromasaje, las vistas y los tratamientos que ofrece el hotel menorquín Una vez más, el hotel Adults Only de referencia en Menorca es reconocido por un medio internacional como uno de los mejores del país y del continente. En esta ocasión la mención ha venido de parte del diario británico The Telegraph, que en su edición online incluyó al hotel de Es Castell en un listado de los mejores hoteles europeos para tener una escapada relajante.

En esta ocasión el medio ha puntuado, con una valoración de ocho sobre diez, cada uno de los aspectos más significativos del hotel. Entre ellos, los mejor valorados han sido el excelente servicio, las cómodas habitaciones, la incomparable oferta gastronómica y la relación calidad-precio.

El “sensual” spa U-Wellness del hotel, como ha sido calificado por la redacción de The Telegraph, es considerado “un oasis de relax con vistas al Mediterráneo”. Entre las especialidades del spa, resalta el exclusivo tratamiento Wine Experience, el masaje Facial for U y el increíble masaje ayurvédico frente al mar, que se puede realizar en la azotea del hotel acompañado con un delicioso batido de frutas y el sonido de las olas.

En el artículo también se destacan las lujosas bañeras de hidromasaje que flanquean el Blue Sky Bar y que cautivan a huéspedes y visitantes cada año, desde junio a septiembre.

No es la primera vez que medios de reconocido prestigio internacional destacan las cualidades de Barceló Hamilton Menorca, ya que The Times ha incluido en dos oportunidades al hotel menorquín entre los mejores hoteles de Europa. En 2015, se incluyó como uno de los 20 mejores hoteles de Europa para viajar sin niños, y en 2017 como uno de los hoteles más cool de las Islas Baleares.

Para leer todo el listado de los mejores hoteles con spa de Europa, seguir este enlace.

