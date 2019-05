Segula Technologies abre oficina en Japón para afianzar su crecimiento en Asia Comunicae

lunes, 27 de mayo de 2019, 15:11 h (CET) SEGULA Technologies, grupo internacional de consultoría e ingeniería, continúa su expansión y crecimiento en Asia con la apertura de una nueva oficina en Japón. El nuevo espacio se encuentra en Yokohama, uno de los principales núcleos comerciales del área metropolitana de Tokio Esta nueva ubicación forma parte de la estrategia de crecimiento global del Grupo. SEGULA Technologies opera en 30 países y tiene como objetivo incrementar su desarrollo internacional, especialmente en Asia, donde el grupo ya apoya -en India y China- la evolución del mercado de la automoción.

La compañía SEGULA Technologies tiene previsto ofrecer una gama completa de servicios en Japón, principalmente en los sectores de Automoción y Ferrocarril, cubriendo toda la oferta de competencias desde el diseño hasta la ingeniería de fabricación. La empresa colaborará con los principales protagonistas de la industria del automóvil, especialmente con los fabricantes de equipos originales (OEM) japoneses y asiáticos y con los proveedores de nivel 1 y 2. Las compañías ferroviarias también estarán entre sus principales clientes.

Gracias a los recursos globales y al know-how local de SEGULA Technologies, SEGULA Japan Ltd. se beneficiará de la excelencia internacional en diseño e ingeniería. Sus puntos fuertes serán el diseño creativo internacional, la ingeniería japonesa y las capacidades globales en ingeniería, pruebas y validación e ingeniería de producción.

Tal y como afirma Noritaka Tsuru, experto en desarrollo de vehículos, con más de 30 años de experiencia en Nissan, General Motors y Faurecia, y quien dirigirá las operaciones en Japón como Director General. "Combinando la experiencia global de SEGULA Technologies y el desarrollo de una filial japonesa - cerca de sus clientes en Japón - SEGULA Japan Ltd. se convertirá en un socio clave dentro de la industria, llevando a un nivel superior la competitividad de la innovación en el campo del diseño y la ingeniería".

Descargar la imagen Aquí Crédito: Oficina de Segula Techonologies en Yokohama, Tokio

Más información en: Segula Technologies Japan (https://japan.segulatechnologies.com/en/).

