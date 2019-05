Sesquicentenario del nacimiento de “Stella”, esposa de Rubén Darío Rubén Darío le dedicó el célebre poema titulado “El poeta pregunta por Stella” Carlos Javier Jarquín

lunes, 27 de mayo de 2019, 16:14 h (CET) Este pasado martes 21 de mayo se conmemoró el 150 aniversario del natalicio de la primer esposa de Rubén Darío fue “la primera escritora costarricense y modernista de Centroamérica”. Para miles de centroamericanos sigue siendo desconocida e ignorada, ella nació en Costa Rica, vivió en Nicaragua, Panamá, Guatemala y murió en San Salvador El Salvador… El mejor homenaje que las autoridades centroamericanas, le pueden brindar en marco del 150 aniversario de su nacimiento es dar a conocer su obra literaria, en los diferentes colegios y universidades de la región.



Rafaela Salvadora Contreras Cañas, fue actriz, maestra, escritora, periodista y redactora de la revista de San Salvador, “Ramo de Violetas”, editada por un grupo de señoritas en 1890. Es conocida como “Stella”, nació el viernes 21 de mayo de 1869 en San José Costa Rica, cuatro días después fue bautizada en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, actuando como padrinos el licenciado Bruno Carranza y su esposa Enriqueta; solemnizó el acto el presbítero Martín Mérida. Era hija del político, periodista y gran orador hondureño, Álvaro Contreras Membreño, (1839-1882) y de la costarricense Manuela Cañas, fue hermana de Julia Contreras Cañas y Emilia Josefina Contreras Cañas.



Matrimonio civil y eclesiástico Rafaela Contreras Cañas fue la primera esposa del Príncipe de las castellanas Félix Rubén García Sarmiento más conocido como Rubén Darío (1867-1916). “La ceremonia civil tuvo lugar el sábado 21 de junio de 1890, a las siete de la noche, ante los oficios del gobernador de San Salvador, doctor don Margarito González, en la casa de doña Manuela Cañas de Contreras. Dos fueron los testigos: Tranquilino Chacón, periodista de 28 años; y el poeta Francisco Gavidia, de 26 años, en esa fecha, profesor de ciencias y letras. Fungió como secretario don Próspero Pineda”.



El miércoles 11 de febrero de 1891 fue celebrada la boda religiosa en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala. Fueron padrinos el doctor Fernando Cruz, el licenciado Francisco Lainfiesta, y el poeta cubano José Joaquín Palma.



Fallecimiento de Rafaelita Esta talentosa joven falleció cuando iniciaba a despertarse artísticamente, murió el jueves 26 de enero de 1893 en San Salvador, El Salvador, “a causa de una excesiva dosis de cloroformo que accidentalmente le suministró el doctor Tomás Palomo al intervenirla quirúrgicamente. Rafaelita tenía 23 años, ocho meses y cinco días de edad al fallecer”.



Obra literaria Rubén Darío le dedicó el célebre poema titulado “El poeta pregunta por Stella”. Su obra es breve su único libro, es Reverie, contiene un total de nueve cuentos, el propio Rubén había presentado “Reverie” en una nota: “Un marco humilde para un lienzo de oro”. Poemas en prosa: “La canción del invierno”, “Reverie” y “Sonata”. Cuentos narrativos: “Las ondinas”, “Humanzor”, “Violetas y palomas”, “Mira la oriental”, “La turquesa” y “El oro y el cobre”.



El primogénito y su descendencia El 11 de Noviembre de 1891, nació Rubén Álvaro Darío Contreras muy cerca de la esquina noroeste de lo que hoy es el Mercado Central de San José, un lugar llamado en esa época “El Paso de la Vaca”, específicamente “La Calzada, casa # 265, actual calle 8 Norte”. Los diarios Costarricenses de esa época mencionaron el nacimiento y el bautizo del hijo primogénito de “Rubén Darío”, siendo testigos: “La Prensa Libre”, “El Heraldo” y “El Comercio”.



Descendencia de Rubén Álvaro Darío Contreras (1891-1970). Casado con la argentina Eloísa Basualdo, engendró tres hijos: Eloísa, Stella y Rubén Darío Basualdo, quien contrajo matrimonio con la nicaragüense Marta Lacayo, habiendo procreado cuatro hijos: Eloísa, Stella, Carla y Rubén Darío Lacayo.



La FILCR y “Centroamérica Cuenta” se olvidaron de Rafaela Contreras Del 10 al 19 de mayo de 2019, se celebró la Feria Internacional del libro en Costa Rica (FILCR) y del 13 al 17 de mayo se celebró en San José Costa Rica la sexta edición de Centroamérica cuenta 2019, este festival tiene varios propósitos, los dos principales son: “Promover el arte y literatura centroamericana y a sus creadores” y otro gran propósito es “Proyectar y difundir la cultura de la región, especialmente su narrativa”. Al parecer estos y otros conceptos se aplican exclusivamente en teorías.



"Centroamérica Cuenta" en esta edición de 2019 fue dedicado al escritor nicaragüense Ulises Juárez Polanco, (1984-2017). También fue un homenaje al centenario del nacimiento de la escritora costarricense Eunice Odio, (1919-1974). La FILCR 2019 fue dedicada en esta edición, a la Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED) por su 40 aniversario. También se le brindó un homenaje a la Editorial Costa Rica (ECR) en su 60 aniversario, y a la escritora Eunice Odio por sus 100 años de nacimiento. Rafaela Contreras fue una artista por excelencia, es un mar de pena que los organizadores de estos dos eventos literarios no hayan homenajeado a distinguida escritora y colosal orgullo de la narrativa centroamericana, máxima representante femenina del modernismo.

"Cuando la vida de algún artista me atrae es porque primero me interesó su obra" Luisa Peluffo responde "En cuestión: un cuestionario" de Rolando Revagliatti Umbral total Se presentó "Francisco Umbral y la desquiciada eufonía" en la Biblioteca Municipal de Villanueva del Pardillo La Marquesa de O y El terremoto de Chile. Del libro Relatos Completos de Heinrich von Kleist Acantilado. Traducción del alemán de Roberto Bravo de la Varga «Los hechos que relato son reales, si no lo fueran se perdería la verosimilidad de la novela» Entrevista a la escritora Rosario Raro Ya no se pierde el tiempo como antes Un poema de Francisco Castro