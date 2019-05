César Ciriano Vela apuesta por la comunidad sefardí Comunicae

lunes, 27 de mayo de 2019, 13:02 h (CET) El abogado de extranjería es experto en tramitaciones con la comunidad sefardí Cuando hace más de dos años que descubrió que varios de sus apellidos eran de origen sefardí (García, Cuesta y otros), el abogado César Ciriano Vela decidió que esta dedicación esta vez no iba a ser sólo profesional, sino que iba a ser una apuesta por ayudar a muchas personas a encontrarse con sus orígenes, con sus ancestros, con sus raíces.

En estos dos años y medio desde la puesta en marcha definitiva de la normativa sobre sefardíes, Ciriano lleva ayudando a muchas personas, de distintos países de origen (Israel, Estados Unidos, México, Nicaragua, Marruecos, Colombia, Turquía, Grecia etc.) a obtener su nacionalidad a través de la Ley de 2015 de ciudadanía como descendientes de los sefardíes expulsados por los Reyes Católicos en 1492 (u obligados a convertirse al catolicismo).

“Muchas personas nos han escrito desde diferentes países, sabiendo que son sefardíes, pero sólo una parte profesan la religión judía, pero muchos de ellos sienten sus raíces hebreas, y sienten también a España en su corazón”, dice Ciriano.

Uno de sus clientes, Milton Cortez Suárez (con varios apellidos 100% sefardíes), es un conocido actor en México y otros países de Latinoamérica , y es quien reitera con mucha vehemencia su deseo de ser español por volver a sus raíces, a sus ancestros y sus orígenes, que siente a España en el corazón como su patria, como su hogar, como los sefardíes que tras tener que abandonar forzosamente España a partir de 1492, se llevaban la llave de su casa colgada como un collar, con la convicción de que pronto regresarían a su casa.

“Vuelvo a mi casa”, dice Milton, que en varias semanas firmará su solicitud de nacionalidad española como descendiente de sefardí, y “César Ciriano es el mejor especialista de España en esta materia: explica muy bien en sus vídeos, sus webs, todo el proceso, y tiene un equipo muy completo y competente para tramitar y conocer bien todo este complejo proceso”, dice Milton.

En su web y sus vídeos, explica todo este procedimiento, y pretende ayudar a muchas personas en estos próximos meses: http://spanishcitizenshipsephardic.com

Vídeos

