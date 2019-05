Las empresas alemanas se asociarán con Angola en la diversificación económica - Foro de Petróleo y Gas de Angola 2019 Comunicae

lunes, 27 de mayo de 2019, 12:34 h (CET) El Germany Africa Business Forum (GABF) respalda con orgullo la Angola Oil & Gas Conference 2019, organizada por Africa Oil & Power y que tendrá lugar en Luanda del 4 al 6 de junio de 2019. Esta es una de las mejores plataformas para la inversión alemana. Los proveedores de tecnología y servicios se comprometen con el segundo mayor productor de petróleo de África Desde que asumió el cargo, el segundo mayor exportador de crudo del presidente de África, Angola, João Lourenço ha galvanizado el sector de petróleo y gas de su país, las oportunidades de negocios y la inversión extranjera con las reformas de transformación del gobierno.

En la búsqueda de diversificar en varios sectores interesados en aumentar las exportaciones a nuevos mercados, esto beneficiará a todos los angoleños y aumentará la capacidad de los empleadores para generar más oportunidades para los ciudadanos, los inversionistas y la región africana en general.

Sebastian Wagner, CEO de DMWA Resources y cofundador del Germany Africa Business Forum, dijo: “El enfoque del presidente João Laurenço en la creación de un entorno propicio para los inversores está resonando entre los empresarios alemanes y los inversores institucionales. Ha emparejado la retórica con la sustancia a través de las reformas. Los intereses comerciales y económicos de Alemania en energía, especialmente el gas, se atienden cuando los alemanes invierten en el impulso de diversificación económica de Angola y también en la transferencia de tecnología. Los alemanes desempeñarán un papel importante en los proyectos de generación de energía y petroquímicos en la parte media, corriente abajo en Angola”.

Con una economía resurgente, Angola es uno de los lugares de negocios más lucrativos de África. Con su próxima ronda de licitación de campo marginal, las licencias en curso de varios bloques a partir de este año en adelante y numerosas oportunidades en toda la cadena de valor del gas, Angola se ha convertido en uno de los mercados más atractivos y lucrativos para los inversionistas petroleros.

"Estamos muy concentrados cuando se trata de apoyar al gobierno y a la industria petrolera para que logren las reformas correctas que ayudarán a las empresas alemanas a tener éxito en Angola. Las empresas alemanas pueden trabajar con Angola en el sector eléctrico, petroquímicos, infraestructura de petróleo y gas”. Declaró Sergio Pugliese, Presidente de la Cámara de Energía Africana (EnergyChamber.org) en Angola.

"Las empresas alemanas pueden tener un gran impacto a través de su capacidad para crecer y crear empleos, para abordar la falta de infraestructura habilitadora, para aumentar la eficiencia", añadió Sergio Pugliese.

Durante la visita del ex presidente José Eduardo dos Santos en Berlín, el Estado Federal de Alemania y la República de Angola firmaron un acuerdo comercial bilateral que fortaleció las relaciones germano-angoleñas, lo que dio lugar a iniciativas como la cooperación educativa entre el Instituto Goethe y El Ministerio de Economía alemán.

El Germany Africa Business Forum aboga por que las empresas, empresarios e influyentes alemanes se queden , en el camino de la Conferencia de Petróleo y Gas de Angola 2019 en Luanda. “La fabricación, la tecnología y el aumento de la generación de energía serán parte del resurgimiento económico de Angola. Las empresas alemanas tienen un papel importante que desempeñar en esto y les damos la bienvenida a Angola Oil & Gas 2019 ", dijo Guillaume Doane, CEO de Africa Oil and Power.

Para registro y más información: https://africaoilandpower.com/event/angola-oil-gas-2019/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.