Cosméticos Paquita Ors

La primera vez que me fijé en el local de Paquita Ors, fue paseando por la calle Velázquez, me sorprendió ver la cantidad de gente que estaba esperando fuera y dentro de la tienda. Mi curiosidad hizo que entrara a preguntar, todos estaban esperando a que la farmacéutica Paquita Ors les atendiera..... ¿Paquita Ors? ¡No había oído hablar de ella!

A partir de ahí me puse a investigar, y es que esta firma de cosméticos se ha convertido en la marca favorita de ministras, artistas, amas de casa...y un amplio abanico de clientes de todas las edades, que atraídos por el boca a boca acuden a este local a adquirir a algunas de sus cremas "milagro"...



Pero conozcamos algo de su historia, fue en los años 50 cuando Paquita abrió una farmacia en Valencia, en un barrio humilde de campesinos y gente que trabajaba en los astilleros donde preocupada por los problemas en las manos empezó a elaborar cremas...



En los años 80 hubo un gran avance en la cosmética, y aparecieron materias primas de gran pureza, y es en esta época cuando Paquita decidió formar una empresa, a pequeña escala, con productos de calidad y eficacia. Posteriormente su hijo Jerónimo se incorporó también a este referente en cosmética.



A diferencia de las grandes firmas ha preferido sacrificar de alguna manera sus envases, prescindiendo de la sofisticación y de la publicidad, y confiando solo en la calidad de sus productos junto con un cuidadoso análisis de la piel que ella o su hijo realizan en la tienda sin coste alguno.



Empecé a comprar sus productos hace unos años, y aunque es cierto que en su tienda te diagnostican tu piel, recomiendo sin duda pedir hora con Jerónimo (su hijo). Eso sí, no os asustéis cuando os den cita para dentro de unos meses, es lo normal, pasa consulta muy pocos días en Madrid y la lista de espera es interminable….

Consejo: os recomiendo ir sin prisas, aunque vayas con hora fija nunca se sabe cuándo te atenderán, Jerónimo se toma su tiempo en analizar la piel a cada una de sus clientas y ofrecerle sus mejores consejos.



Me encantó conocer en persona a Jerónimo, con una paciencia infinita, va atendiendo una a una a su larga lista de clientas, que esperan sentadas en unas sillas colocadas en la tienda para tal efecto.



Lo primero que hace es mirar tus manos, a continuación lupa en mano observa la piel de tu cara con detenimiento, y por último, el cuero cabelludo. Es increíble cómo en pocos minutos sabe cómo es tu piel y lo que necesita (a una amiga le está tratando una rosácea en la cara, después de visitar muchísimos dermatólogos y seguir con el mismo problema, ha sido aquí donde está consiguiendo que el problema en su piel vaya desapareciendo).



Lo mejor: el tratamiento es totalmente personalizado, cada crema es específica para el momento y tipo de piel. Según Jerónimo, incluso la misma piel no necesita el mismo tratamiento durante todo el año. En mi caso, me ha recomendado el sérum Tensodermis y la crema bio-seda Probiótica (me dijo mi piel está estresada, cosa que no me extraña, no paro!!!)…



Sus cremas oscilan entre los 20-40€ aprox, los sérum algo más, pero todo, muy muy asequible.



Paquita Ors tiene tiendas en Madrid, Zaragoza, Valencia, Málaga, Barcelona, Salou y Cádiz.