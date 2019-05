El Proyecto de Cambio Cultural de Orange, protagonista del nuevo Open Space de GRASS ROOTS Comunicae

viernes, 24 de mayo de 2019, 15:02 h (CET) La multinacional de telefonía ha compartido su Proyecto de Cambio Cultural con iniciativas como Teletrabajo, Metodologías Ágiles y su programa de reconocimiento: ‘Love points’, para mejorar la experiencia de sus empleados GRASS ROOTS, líder mundial en engagement de empleados y clientes, perteneciente a Up SPAIN desde 2018, ha acogido una nueva jornada de Open Space en sus oficinas de Madrid en las que ha contado con el protagonismo de la multinacional de telecomunicaciones Orange como ejemplo de caso de éxito. Ambas empresas han compartido sus experiencias basadas en el engagement emocional a través de un enfoque The HUMAN Brand, nueva metodología que pone al empleado en el centro para construir una cultura basada en la competencia y la calidez como ejes de diferenciación en las organizaciones del s. XXI.

En la cita mensual de abril, Orange fue la compañía invitada para trasladar su Proyecto de Cambio Cultural al resto de empresas participantes. Isabel Robledo, Gerente de Cultura de Orange, y Beatriz Termis, responsable de Cultura de Orange, fueron las encargadas de exponer el proyecto en general, así como el programa de reconocimiento “gamificado” realizado entre todos sus empleados.

Durante dicho proyecto, se realizaron distintas mediciones de cultura y clima, así como acciones de formación, acompañado de un cambio de oficinas con apertura de espacios físicos bajo el lema ‘Fuera despachos’, así como la inclusión de un catálogo de aplicaciones y un programa de digitalización, entre otras muchas actuaciones a nivel interno. Los resultados de estas acciones quedaron reflejados en un feedback 360º, moderado a través de conversaciones y comentarios positivos entre compañeros para aumentar la autonomía, la confianza y la experiencia de cada empleado.

Otra de las apuestas de Orange fue la creación de los Líderes del cambio, figuras clave a modo de influencers de la compañía, elegidas entre todos los trabajadores, junto los Agile Coach, para contribuir a la mejora continua de los departamentos. Además, se lanzó una campaña para el reconocimiento entre compañeros y compañeras, en la que se daba las ‘Gracias por ayudar, escuchar y responder cuando te necesito’. Con esta iniciativa, se repartieron cientos de ‘Love points’ a través de una plataforma creada expresamente para el programa.

Por último, gracias a su iniciativa de Flex Plan, se acordaron opciones de teletrabajo, con importantes cambios y beneficios sociales. Por todo ello, Orange obtuvo, en 2018, el Premio Hudson-ABC a la Dirección de RRHH y el 3º puesto en Top Employer 2019 que la sitúa como empleador de referencia en España, siendo posible porque “creemos en un cambio de cultura basado en las personas, en sus capacidades, su talento y sus ganas de dar un paso más en su trabajo”, comentaban Robledo y Termis al finalizar el encuentro.

Para Mar García, directora general de GRASS ROOTS, “estos encuentros en los que compartir diferentes experiencias de trabajo son una oportunidad perfecta para cuestionar y mejorar en el ámbito profesional pero también en el personal, en la relación que se forja a través de la labor diaria de un equipo de personas orgullosas de su trabajo”.

Para Ana Iglesias, directora comercial de Up SPAIN, “Orange es un ejemplo de que la cultura también significa mejorar la experiencia del empleado y dotarle de herramientas emocionales para que ellos mismos sean el motor del cambio perseguido”.

GRASS ROOTS proporciona soluciones de engagement y experiencia de cliente y empleados con el valor añadido de ofrecer experiencias de alto impacto, trascendentes y divertidas, trabajando y exportando el intraemprendimiento como parte de la nueva transformación cultural de las empresas. Permitir una mayor comunicación interna a todos los niveles, preocuparse por la formación de sus empleados y potenciar el talento son algunas de las metas que potencian para apostar por el talento y la innovación.

