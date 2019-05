Barceló Málaga, uno de los principales impulsores del turismo local en el sector MICE Comunicae

viernes, 24 de mayo de 2019, 14:42 h (CET) El hotel ha sido uno de los organizadores de un viaje para medios británicos, que ha tenido por objetivo de promover Málaga capital como un destino ideal para viajes de negocios El hotel Barceló Málaga, junto a Málaga Convention Bureau (MCB) han sido los organizadores de un viaje de prensa especial con cinco medios británicos, con el que se logró dar a conocer los recursos e infraestructuras de la ciudad para convertirse en un destino perfecto para el turismo de negocios.

Entre los medios convocados se contó con la participación de representantes de la web de decoración e interiorismo LoveProperty.com, el sitio web de eventos TheHandbook, las revistas Bella y House of Coco, y la agencia de comunicación Mango PR. El grupo tuvo la oportunidad de disfrutar de una agenda de planes originales por la ciudad, en la que han podido conocer de primera mano la oferta turística de la ciudad, especialmente en las áreas de arte, historia y gastronomía.

Sin embargo, el viaje también ha tenido como foco dar a conocer a la prensa internacional la amplia oferta de espacios disponibles para eventos de distintas magnitudes con las que cuenta la capital malagueña, entre las que cabe destacar las instalaciones del propio Barceló Málaga. El hotel urbano cuenta con 1.500 m2 de centro de convenciones, repartidos en 16 salas. Además, su ubicación privilegiada (en plena estación de tren de María Zambrano) le hace estar a tan solo 2 km del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Barceló Málaga -reconocido como uno de los 50 mejores hoteles de negocios del mundo por la revista Wallpaper y uno de los 10 mejores de la Costa del Sol por la web Event Planner Spain- no solo ofrece instalaciones idóneas para organizar reuniones, cócteles de bienvenida, almuerzos de empresa o exhibición de productos; sino que ofrece también una oferta de ocio enfocada en viajeros MICE con la que pueden sacarle el mayor provecho a sus ratos libres tanto dentro como fuera del hotel. Entre los servicios más originales que ofrece el hotel para el sector MICE destacan las clases de Air Yoga, la oferta afterwork del exclusivo rooftop B-Heaven, el desayuno B-LikEat y nuevas experiencias que se implantarán en el hotel durante 2019.

