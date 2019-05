El Doctor Bascoy presentó en Clinic Bascoy sus propuestas indoloras y no invasivas con técnicas avanzadas para la operación bikini Comunicae

viernes, 24 de mayo de 2019, 14:14 h (CET) El Dr. Bascoy, reputado médico estético brasileño celebró un Brunch en Clinic Bascoy (clinicbascoy.com), su Clínica Internacional de Medicina Estética de Barcelona, para presentar en primicia sus instalaciones, su equipo médico y los tratamientos más novedosos para la operación bikini y la preparación de la piel antes de la exposición solar Durante la presentación, el doctor dio a conocer su nuevo concepto de belleza y medicina estética y sus tratamientos avanzados indoloros no invasivos para la operación verano que “sin la necesidad de utilizar una aguja obtienen resultados óptimos”.

Facial

A nivel facial recomendó lo que él mismo ha denominado 6D, una combinación de la tecnología coreana y eslovena que conjuga las técnicas más avanzadas en cuanto a la cirugía no invasiva. La técnica eslovena, Láser fotona, se hace con láser y tiene diversas funciones y tratamientos, como el caso del 4D, basado en un tratamiento facial con el que se trabajan varias capas del rostro, desde dentro de la boca hacia fuera, sin invasión y sin dolor: “Disparamos el nivel de los pilares de la boca para mejorar la flacidez facial, logrando un calentamiento que estimula el colágeno”, indicó el Doctor Bascoy, a lo que añadió, “otra aplicación se realiza para mejorar la parte superficial de la piel, otra induce el colágeno desde fuera hacia dentro y la última da calor para reafirmar la piel”.

La tecnología coreana, ULTRAFORMER III, provoca la termo coagulación de la dermis en distintas profundidades mediante la aplicación de energía HIFU (Ultra Sonido Focalizado de alta intensidad) a temperaturas entre 65ºC y 75ºC. Su función es levantar el músculo y conseguir un efecto lifting sin cirugía. Sirve para el lifting facial, reafirmación cutánea, arrugas, formación de contorno en V, contorno de la barbilla, mejillas, mejora del tono cutáneo, tratamiento de la papada y mejora de la laxitud.

A diferencia de los tratamientos con láser y la radiofrecuencia, en que se trata la piel desde el exterior, ULTRAFORMER III funciona desde adentro hacia fuera para tensar y reafirmar la piel de manera no invasiva. De este modo, se evita el contacto con la superficie de la piel. Según el doctor Bascoy, “es muy fácil levantar la piel, inyectando, proyectando, dando volumen, pero nosotros estamos cansados de esas caras hinchadas. No hay nada más bonito que una cara bonita efecto lifting sin estar hinchado”, y explicó, “nosotros conseguimos un efecto lifting sin proyectar ni dar volumen. Eso sí, si el paciente necesita un cierto volumen, utilizamos voluminizadores, si un paciente tiene una grave fase de desigualdad, utilizamos inductores de colágeno que induce la célula a producir colágeno de forma natural”.

El tratamiento de ultrasonidos que estimula la producción de nuevo colágeno y elastina en las capas profundas de la piel. Tensa y reafirma el tejido dérmico, incluido el del escote, sin cirugía ni tiempo de recuperación. Permite mejorar significativamente los signos de la edad.

Otra propuesta muy utilizada por el doctor es Velo de Novia, un tratamiento que consigue un efecto porcelana con Alma Láser, tecnología israelí combinada con la Láser fotona, que el mismo doctor ha probado y utiliza en su propia piel, “utilizamos un momento de calor, una radiofrecuencia de 42 grados a nivel facial, hay una estimulación de colágeno con un láser superficial”. Dicho tratamiento cierra los poros, mejora la textura de la piel y da brillo.

Corporal

Para la parte corporal (brazos, abdomen y piernas), el Doctor dispone del Coolcenter (solo hay dos en el mundo, una en Clinic Bascoy y otro en Sao Paulo). Se trata de un centro de tratamiento no invasivo para grasa localizada que utiliza tecnologías que destruyen de forma permanente y definitiva las células adiposas, una combinación de tratamientos eficaces sin la necesidad de múltiples sesiones.

El centro utiliza una combinación de tratamientos que funcionan de forma sinérgica, utilizando técnicas a base de enfriamiento, como el Coolsculpting – método creado en Harvard – con sus nuevas punteras con poca o sin succión que producen resultados superiores. Además del enfriamiento, otros métodos se combinan para alcanzar el resultado deseado.

El Coolcenter nació a partir de la experiencia de dos médicos con más de 10 años de experiencia en estética corporal: el Médico Estético Luciano Bascoy y el Dermatólogo Jardis Volpe.

Sobre Clínica Bascoy

Clinic Bascoy aúna los tratamientos en belleza y medicina estética no invasiva con la tecnología más avanzada con el objetivo de mejorar el aspecto físico de sus pacientes sin necesidad de pasar por el quirófano, siendo así una alternativa más asequible, segura y con resultados inmediatos. Más de 10 años de experiencia tanto en medicina general como en medicina estética integral avalan el saber hacer del equipo que lidera el Dr. Luciano Bascoy, profesional con una reputación excelente a nivel mundial y experto en medicina estética y tratamientos láser. A su vez, todo su personal altamente cualificado, pertenece a la Sociedad Española de Medicina Estética y la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética.

La metodología de trabajo de Clinic Bascoy se basa en evaluar las necesidades de cada paciente analizando y estudiando personalmente cada caso para recomendar los tratamientos terapéuticos, médicos o de cosmética ginecológica más adecuados.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Gisela Intimates reivindica el cuidado del medio ambiente con una selección de ropa con material reciclado Martin Mingorance Abogados Málaga se refuerza con una web más Barcelona Tech City inaugura el Pier03, su nuevo hub tecnológico El Proyecto de Cambio Cultural de Orange, protagonista del nuevo Open Space de GRASS ROOTS Final Fantasy XIV online supera los 16 millones de jugadores en todo el mundo