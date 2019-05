La Escuela Decroly de Barcelona, la primera de España diseñada para cuidar la salud Comunicae

viernes, 24 de mayo de 2019, 14:10 h (CET) La incorporación de purificadores de aire naturales, filtros de ósmosis inversa para limpiar el agua o el uso de materiales con acabados sin componentes tóxicos son algunas de las medidas que ha tomado esta escuela pionera La calidad del aire y del agua e, incluso, la percepción del entorno pueden marcar una gran diferencia en el rendimiento escolar, el desarrollo cognitivo y la salud de los estudiantes. Por ello, son cada vez más los centros educativos que comienzan a implementar medidas que contribuyen a la mejora de dichos aspectos.

Es el caso de la barcelonesa Escuela Decroly, la primera en España que ha incorporado 15 medidas de salud y bienestar incluidas en la certificación WELL, el estándar de salud en arquitectura más prestigioso a nivel mundial que surge como resultado de siete años de investigación médico-científica. ¿El objetivo? Convertir en saludable el edificio en el que se ubica la escuela. Para conseguirlo ya existen empresas especializadas en asesorar a colegios y empresas durante todo este proceso. Una de las pioneras en España es Evalore, gabinete de consultoría y arquitectura que crea espacios que mejoran la salud, el bienestar y la energía vital de quienes habitan, estudian o trabajan en ellos. De hecho, fue la primera empresa española en contar con un profesional acreditado WELL.

"Son cada vez más los colegios interesados en aplicar soluciones que sean respetuosas tanto con la salud y bienestar de sus alumnos y profesorado como con el medioambiente. Se trata de medidas que, en muchos casos, son fácilmente aplicables en proyectos arquitectónicos y, en conjunto, tienen un alto impacto y suponen grandes cambios. Todos estos aspectos están dando lugar al inicio de una revolución a la hora de concebir los espacios de modo que, dentro de pocos años, será impensable que un proyecto para construir o reformar un colegio o edificio no incorpore estas medidas", asegura Pablo Muñoz, cofundador y CEO de la compañía.

De cara a realizar este tipo de proyectos en centros educativos, Evalore resalta la importancia de cuidar la calidad del aire, y es que su contaminación puede ser entre dos y cinco veces superior en interiores que en el exterior. En el caso de Escuela Decroly, se instalaron purificadores de aire naturales, tanto en las aulas como en las zonas comunes del colegio. "La combinación entre el innovador diseño de la maceta purificadora AIRY, unido a un sustrato especial y una planta de interior permite eliminar, a través de las raíces de la planta y sin necesidad de electricidad, una gran cantidad de tóxicos del aire. Desde colegios hasta hoteles, pasando por oficinas y hogares, son muchos los que se animan a utilizar este tipo de purificadores en sus espacios ya que reducen las sustancias tóxicas cotidianas, son más económicos respecto a los eléctricos y suponen una solución que aporta bienestar gracias al efecto que las plantas tienen en el ánimo de las personas", señala David Pérez, cofundador y responsable de marketing de Ekonexo, la única empresa que comercializa AIRY como purificador de aire natural en España.

Desde Evalore aclaran que la calidad del aire es importante, pero que tampoco deben pasarse por alto otras áreas que también afectan a la salud de los más pequeños. Por ello, en este proyecto han incorporado el uso de filtros de ósmosis inversa que eliminan el cloro y los microplásticos del agua de consumo. También han propiciado la incorporación de materiales con acabados sin componentes tóxicos o la instalación de paneles fonoabsorbentes que mejoran el confort acústico, facilitando la concentración.

"Las medidas se implementaron en febrero, con la nueva ubicación de la escuela. El entorno, con plantas de interior especializadas en filtración de tóxicos ambientales y mobiliario en madera de abeto, acerca a los niños a un entorno más natural. Además de la mejora en su rendimiento y su salud, los más pequeños se interesan por trasladar muchos de estos aspectos a sus hogares, por lo que alumnos, profesorado y padres estamos encantados y animamos a otros centros educativos a seguir nuestros pasos", concluye Anna Lafuente, directora de Escuela Decroly.

