Schneider Electric da un primer paso hacia el IIoT en Asia con una nueva fábrica inteligente

viernes, 24 de mayo de 2019, 13:42 h (CET) La fábrica inteligente en Batam (Indonesia) se ha convertido en un punto de referencia en IIoT para las empresas asiáticas del sector industrial. La planta cuenta con tecnologías IIoT y herramientas digitales como la realidad virtual y la realidad aumentada. Las soluciones EcoStruxure™ ofrecen un seguimiento en tiempo real de las operaciones de la fábrica, proporcionando una reducción del 46% del material desperdiciado y un 17% del tiempo requerido para el mantenimiento, en menos de seis meses Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, está liderando las iniciativas sobre la Industrial Internet of Things (IIoT) en Asia, situándose como referencia para las empresas asiáticas usando tecnología de vanguardia en su nueva fábrica inteligente en Batam. Se trata tanto de una fábrica activa como de un showcase para que partners y clientes puedan observar, de forma práctica y de primera mano, cómo la transformación digital ayuda a tomar decisiones basadas en datos que mejoran la rentabilidad, la gestión de activos y la eficiencia operacional, manteniendo las operaciones ágiles, seguras y sostenibles para el medio ambiente.

La fábrica inteligente de Batam se ha convertido en un ejemplo para impulsar las empresas asiáticas a emprender un nuevo camino hacia la digitalización, al mismo tiempo que ayuda a acelerar el proceso para aquellas que ya lo han iniciado. Más de 150 clientes y partners de Indonesia, China, Singapur, Vietnam, Malasia, Myanmar y Medio Oriente han visitado ya la fábrica de Batam, una de las muchas fábricas inteligentes con las que cuenta Schneider Electric en todo el mundo, incluyendo China, Francia, Filipinas, Norte América y la India.

Xavier Denoly, Country President de Schneider Electric en Indonesia asegura: “Creemos firmemente en el valor de las fábricas inteligentes, garantizando que estén equipadas con las últimas tecnologías de IIoT para liderar la nueva era de la Industria 4.0. Nuestra fábrica inteligente en Batam es un banco de pruebas para aprender conceptos como la automatización, la inteligencia artificial, el mantenimiento digital y predictivo o los procesos industriales conectados. La integración de Big Data, la nube y la tecnología IIoT allanará el camino para que las organizaciones en Asia trabajen hacia su visión de las fábricas inteligentes, siendo más sostenibles y eficientes energéticamente a largo plazo”.

La fábrica inteligente de Batam implementa EcoStruxure™ Machine, una de las soluciones EcoStruxure™ de Schneider Electric. Se trata de una plataforma interoperable, abierta, plug-and-play y habilitada para el IoT, que proporciona un seguimiento en tiempo real del rendimiento de las operaciones, así como una mayor visibilidad del funcionamiento de las máquinas y las necesidades de mantenimiento preventivo.

Empleando los paneles de control, los gerentes de la planta pueden tomar mejores decisiones y acortar sus tiempos de reacción. La planta de Batam, por el momento, ya ha conseguido reducir el 17% del tiempo dedicado a las operaciones de mantenimiento y un 46% del material desperdiciado.

"Otro de los factores clave del éxito de la transformación digital en la fábrica de Batam ha sido el fomento de las competencias y del talento locales. El equipo de Schneider Electric ha diseñado, desarrollado ​y probado con éxito varias soluciones digitales a lo largo de toda la red de fabricación de la empresa y, desde 2017, proporciona la oportunidad de participar en el desarrollo de tales aplicaciones a los estudiantes de la Batam Polytechnic a través del programa Digital Internship", explica Xavier.

En Batam, Schneider Electric emplea a 2.900 personas en todas sus plantas, en las que se fabrican una amplia gama de productos que se distribuyen a nivel mundial. Las tres ubicaciones han sido certificadas con los estándares internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

Sirichai Chongchintaraksa, VP Supply Chain Performance East Asia Japan – Global Supply de Chain Schneider Electric, afirma: “Sabemos que no es fácil, para las empresas, dar el primer paso hacia el IIoT. Sin embargo, nuestra fábrica inteligente de Batam puede servirles de ejemplo de los beneficios que aporta la digitalización en la gestión de la energía y la automatización en la industria manufacturera, ayudando a las empresas a comenzar su camino hacia este nuevo paradigma”.

La transformación digital permite el seguimiento en tiempo real de todas las operaciones, obteniendo una clara visibilidad del rendimiento de las máquinas, las necesidades de mantenimiento preventivo, el cumplimiento de los controles de calidad, los cambios en los procesos, la gestión de la energía y, en general, de la mayoría de las actividades que se llevan a cabo en una planta industrial.

Según Sirichai, “todos los empleados de nuestras fábricas se benefician de este proceso de digitalización. Gracias a éste, cuentan con más tiempo para centrarse en las actividades estratégicas que ayudan a crecer la empresa, aumentado su productividad y mejorando la toma de decisiones basada en el análisis de datos en tiempo real.”

El retorno de la inversión en tales tecnologías suele variar entre menos de 6 meses hasta los 2 años. Para dar un ejemplo concreto, “el retorno de la inversión que supuso implementar EcoStruxure™ en una de nuestras líneas de producción electromecánicas, proceso que nos llevó menos de un mes, fue inferior a 6 meses gracias a la reducción del 46% del desperdicio del material y del 17% del tiempo que el personal dedicaba al mantenimiento”, asegura Sirichai.

Schneider Electric ha sido un partner activo del Ministerio de Industria de la República de Indonesia en el desarrollo e implementación de la industria 4.0 desde 2018. La fábrica de Batam acaba de recibir un premio de este organismo, que la reconoce como “Un referente nacional para Indonesia”.

