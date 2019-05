El turismo “healthy” ya abarca el 27% de las reservas de escapadas Lugo y Pontevedra son las provincias preferidas para los planes de resorts, spas y aguas termales Redacción Siglo XXI

viernes, 24 de mayo de 2019, 15:03 h (CET) Preocuparse por la salud y el bienestar es una tendencia que ha llegado para quedarse. Los españoles quieren cuidarse y eso ha hecho que el turismo ‘healthy’ haya ganado terreno de forma exponencial. Dentro de este sector, Galicia es la región por excelencia, gracias a su impresionante patrimonio natural que guarda enclaves saludables, como sus conocidas termas, que atraen a miles de personas y sus innovadoras técnicas de cuidado como talasoterapia y balneoterapia. Según datos de Weekendesk.es, portal líder en escapadas temáticas de fin de semana, el 27 % de las escapadas que se venden en esa comunidad son wellness.



Cualquier época del año es propicia para ir a Galicia y disfrutar de jornadas de bienestar en conexión de naturaleza. Lugo y Pontevedra son los otros destinos más demandados por su extraordinaria oferta de spas, balnearios y centros de talasoterapia, ahora tan de moda por utilizar el agua de mar para tratamientos curativos. Ambas provincias agrupan el 38 % de las reservas cada una, según Weekendesk.es. La Coruña, por su parte, también figura como lugar de bienestar con 11 % de las ventas. Al extraordinario nivel paisajístico de estas zonas, se le suman reconocidos alojamientos que constituyen un paraíso del bienestar, donde los huéspedes pueden disfrutar de técnicas terapéuticas personalizadas con sauna, jacuzzi, chorros, envolturas de algas, pediluvios, masajes corporales y sesiones de cuidado facial.



Uno de los destinos favoritos es la famosa Estación Termal de Outariz, en O Carballiño, Orense, que se lleva el 39 % de las reservas de las escapadas wellness que se realizan a esa comunidad, según los datos de Weekendes.es. Esta provincia se ha ganado el título de la Capital Termal de Galicia por tener ofrecer unas zonas de aguas con propiedades mineromedicinales únicas y con excelente temperatura. En Outariz los visitantes pueden disfrutar de tratamientos de belleza, sauna y balneoterapia, además de los ya tradicionales circuitos en las aguas termales.



Gastronomía, catas y cruceros continúan su consolidación

Si hay algo que caracteriza a Galicia es que ofrece un abanico de opciones a turistas de todos los gustos. La gastronomía es, sin duda, un gancho potente que atrapa a muchos visitantes y que se consolida año tras año. El 22 % de las reservas son escapadas temáticas que incluyen experiencias para deleitarse con los exquisitos platos de la comida gallega, como cenas románticas y comidas en restaurantes típicos. Las rutas de vinos y las degustaciones son otros de los motivos por los que los turistas escogen esta región para sus viajes de fin de semana. Las pintorescas bodegas ofrecen actividades para adentrar al visitante en la cultura vitivinícola con degustaciones de las denominaciones de origen gallegas, entre las favoritas de España. Para que la experiencia sea más enriquecedora, muchas escapadas combinan estos planes con jornadas de bienestar.



Por otra parte, y para no perder la conexión con la naturaleza, están los cruceros para conocer los archipiélagos más próximos como las Islas Cíes, Isla de Ons y un paseo para conocer la Ría de Arousa. Estos planes representan el 2 % de las reservas y, al igual que las anteriores, suelen añadirse a paquetes más amplios con cenas y sesiones wellness.

¿Quiénes van a Galicia y a dónde van los gallegos?

Los principales visitantes de Galicia son los propios gallegos con el 48 % de las reservas de escapadas, seguidos de los asturianos y los castellanoleoneses con el 13 %, cada uno, gracias a su cercanía con esta comunidad. Los madrileños, aunque están un poco más lejos, también disfrutan de Galicia, representando el 8 % de las ventas, seguidos de los catalanes con el 3 %.



En cuanto al precio medio de las escapadas, los gallegos son los que menos gastan cuando se escapan en su propia tierra, con una media de 138 euros. Los turistas que llegan de otras partes de España pagan una media de 169 euros por los planes de fin de semana. ¿Con quién viajan? Una mayoría aplastante (el 89 %) prefiere escaparse en pareja. El 5 % lo hace con amigos y el 4 % en familia.



