Blau Hotels for Holidays estrena un nuevo pase de día en Colonia de Sant Jordi Comunicae

viernes, 24 de mayo de 2019, 12:58 h (CET) Blau Hotels for Holidays ha diseñado un nuevo pase de día para su hotel ubicado en Colonia de Sant Jordi, Blau Colonia de Sant Jordi Resort & Spa, con el que los interesados en pasar un día en un hotel 4 estrellas podrán hacerlo en dos horarios diferentes con acceso a sus instalaciones, servicios y a todas las actividades de animación que se realicen en el mismo establecimiento Blau Hotels for Holidays ha incluido el servicio de pase de día en su hotel en Colonia de Sant Jordi, Blau Colonia de Sant Jordi Resort & Spa, con el objetivo de abrir sus puertas a aquellos clientes potenciales que no han reservado estancia en el hotel pero a los que les gustaría pasar un día haciendo uso de los servicios del establecimiento.

De esta manera, surge la oferta Day / Night pass, con la que los interesados podrán obtener un pase en el horario de mañana o en el de noche con accesos a las piscinas, spa, a las instalaciones deportivas, al programa de animación, al parking, al restaurante pizzeria con servicio de comida y cena y al servicio de wifi del hotel. El horario de mañana comprende la franja de las 10 de la mañana hasta las 18 de la tarde; el horario de noche discurre entre las 16 de la tarde hasta la medianoche.

Esta opción dentro de los servicios del hotel permitirá a un gran número de potenciales clientes poder beneficiarse de las amenidades de un hotel 4 estrellas en Colonia de Sant Jordi aunque no sean huéspedes del mismo. La cadena hotelera estrena así la temporada 2019 ofreciendo la máxima flexibilidad tanto a huéspedes como a usuarios de día.

Blau Hotels

Blau Hotels for Holidays es una cadena hotelera que ofrece servicios de alojamiento en zonas vacacionales de Mallorca, Punta Cana y Varadero. El compromiso de calidad de Blau Hotels for Holidays reside en el gran equipo humano que, día a día, se dedica a satisfacer las necesidades de sus huéspedes con una completa oferta de servicios e instalaciones, en las numerosas actividades que los clientes podrán realizar en los hoteles y en los servicios únicos que los hoteles ofrecen a familias, parejas y grupos de amigos que desean disfrutar de unas vacaciones inolvidables.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.